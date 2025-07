先着でコラボ限定オリジナルクリアファイルプレゼント！「タマ＆フレンズ」×大起水産 創業50周年コラボキャンペーン

ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター「タマ&フレンズ〜うちのタマ知りませんか?〜」は、今回魚介類の販売や回転寿司チェーン等を経営する大起水産の創業50周年を記念したキャンペーン『ネコの手も借りる「タマ&フレンズ」×大起水産 創業50周年コラボキャンペーン』において、初のコラボレーションを実現します。

「タマ&フレンズ」×大起水産 創業50周年コラボキャンペーン

キャンペーンでは大起水産のオリジナルキャラクターとして初お目見えの「ダイ」が登場。

「回転寿司店」では2025年7月16日(水)から、「街のみなと」「海鮮丼と干物定食専門店」では7月19日(土)からスタートします。

■メインビジュアルは3丁目にオープンした店舗をイメージした「タマ&フレンズ」コラボ限定描き下ろしアート!

3丁目に大起水産の「回転寿司店」と「街のみなと」という魚屋がオープン!

そこで飼われている猫「ダイ」がタマたちの仲間として初登場!

ダイは、いつか自分も解体ショーをしてたくさんの笑顔をつくるのが夢なんですって。

毎日美味しいお魚を食べているので、魚に関してはちょっと詳しいみたい。

今日はオープンを記念して開催されるまぐろの解体ショーの日。

ダイがイベントの準備をしていたら、3丁目のタマや仲間たちがお手伝いに集まりました!

ダイにいろいろ教えてもらって、タマたちも魚にとっても詳しくなったみたい!

お店にはスイーツもあると聞いてみんな嬉しそうです。

ダイは美味しい魚を食べた日の夜は不思議と大起水産のシンボル「まぐろジェット」に乗って、魚型の雲がいっぱいいる大空を飛んで、いろんな国の珍しい魚を探しに行く楽しい夢を見ているんですって。

■『「タマ&フレンズ」×大起水産 創業50周年コラボキャンペーン』企画の詳細

(※数量限定のため、無くなり次第終了となります)

(1)先着でコラボ限定オリジナルクリアファイル(A4サイズ)プレゼント

配布場所:大起水産「回転寿司」全店

配布期間:第1弾2025年7月16日(水)〜

第2弾2025年8月6日(水)〜

第3弾2025年9月3日(水)〜

配布枚数:毎回先着5万名様

配布条件:税抜き2,500円以上飲食をされた方で1会計につき1枚プレゼント

※お持ち帰りを含む(出前館、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外)

クリアファイル7月

クリアファイル8月

クリアファイル9月

上から2025年7月16日〜配布、中央 8月6日〜配布、下 9月3日〜配布

(2)「コラボ限定オリジナル寿司皿付メニュー」を販売

第1弾:「コラボ限定オリジナル寿司皿付お子様にぎり三貫盛」を販売

「まぐろ、サーモン、玉子」にかわいいタマ&フレンズとキャンペーンオリジナルキャラクター「ダイ」が描かれたコラボ限定寿司皿をセットで販売します。

販売場所 :大起水産回転寿司全店 ※ただし回転寿司京橋店は除く

販売期間 :2025年7月16日〜8月3日

販売予定数:先着5,000個

販売価格 :700円(税別)

第2弾「コラボ限定オリジナル寿司皿付モモのもちもちプリン」を販売予定

デコレーションした北海道ミルクのもちもちプリンにかわいいタマ&フレンズ「モモ」が描かれたピックと寿司皿を付けて販売します。

販売場所 :大起水産回転寿司全店 ※ただし回転寿司京橋店は除く

販売期間 :2025年8月6日〜8月31日

販売予定数:先着5,000個

販売価格 :700円(税別)

寿司皿7月

寿司皿8月

上から第1弾コラボ限定オリジナル寿司皿 第2弾コラボ限定オリジナル寿司皿

(3)コラボ限定ピック付メロンと桃のパフェを販売

販売場所 :大起水産回転寿司全店

※ただし、京橋店、ホワイティ梅田店、道頓堀店、心斎橋店、

なんばウォーク店、河原町三条店、新京極店、京都タワー店、

あべちか店、なノにわ店は除く

販売期間 :2025年7月16日〜8月3日

販売予定数:先着3,000個

販売価格 :590円(税別)

※8月、9月もコラボ限定ピック付フェアパフェは販売予定です。

ピック

どのコラボ限定ピックが付いてくるかな

(4)総勢46,000名にコラボ限定オリジナルグッズが当たるスクラッチカードを配布

配布期間:第1弾 7月19日〜31日(13日間)

第2弾 8月9日〜24日(16日間)

配布場所:「街のみなと」全店と「海鮮丼と干物定食専門店」全店他

※まぐろスタジアム、まぐろパーク、寿司と干物北野田店、

エビスタ西宮店も配布

配布条件:1,000円(税別)以上の会計に対してスクラッチカード1枚お渡し

保冷バッグ7月

ノート表紙

不織布保冷レジカゴトート

上からトート型保冷バッグ(2種)、お買い物ノート、不繊布保冷レジカゴトート

(5)「コラボ限定オリジナル醤油皿付海鮮丼3種」販売

販売場所 :大起水産「街のみなと」全店

販売期間 :2025年7月19日〜

販売想定数:先着5,000個※販売想定数は3種の丼物の合計になります。

販売価格 :コラボ限定醤油皿付鰻丼 1 200円(税別)

コラボ限定醤油皿付海鮮丼 1 200円(税別)

コラボ限定醤油皿付サーモンいくら丼 1 200円(税別)

醤油皿

コラボ限定オリジナル醤油皿

■キャンペーン開始までのお楽しみ企画

(1)「タマ&フレンズ」のまちがいさがしシートの配布

お店でのウェイティングの暇つぶしやご自宅に持って帰って家族でチャレンジしてみてください!

設置場所:大起水産全店

設置期間:2025年7月6日〜9月30日

※店頭で自由に持ち帰っていただけます。

まちがい探し

「タマ&フレンズ」のまちがいさがしシート

(2)11種類のコラボ限定オリジナル「缶バッチ」がGETできるガチャガチャを設置

おこさまメニューを注文の方に1回ガチャガチャが回せるコインが渡されます。

※100円硬貨でもガチャは回せます

※数量限定のため、無くなり次第終了となります

設置場所:大起水産回転寿司店 19店舗

設置期間:2025年7月6日〜9月30日

缶バッチ

11種類のオリジナル缶バッチ

(3)キャンペーン目前!SNSフォロー企画

実施期間:2025年7月6日(日)〜7月21日(月・祝)

内容 :大起水産公式Xとインスタをフォローしていただいた中から抽選で

コラボ限定オリジナル寿司皿と醤油皿の2枚セットがプレゼントされます。

(4)お店の入口では、「タマ&フレンズ」がお出迎え

大起水産の店舗の入口では、「タマ&フレンズ」と大起水産オリジナルキャラクター「ダイ」がお出迎えします。

(5)大起水産公式アプリからダウンロードできるスマホ待受け壁紙プレゼント

大起水産の公式アプリをダウンロードしていただき、TOPのバナーから壁紙プレゼントページへ遷移いただければ、コラボ限定オリジナル壁紙がもらえます。

9月30日までのキャンペーン期間中には、第2弾、第3弾のコラボ企画を実施予定です。

