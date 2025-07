インセンス全3種を揃えたアソートメント！リスン「LUMINOUS(ルミナス)」

インセンスショップ「リスン」では、光をテーマにした香りのシリーズとして2025年4月に「LUMINOUS(ルミナス)」を販売中です。

リスン「LUMINOUS(ルミナス)」

発売日 : 2025年7月1日(火)

商品名 : LUMINOUS ASSORTMENT

販売価格: 1,980円(税込)

商品概要: 18本(シリーズ全3種類各6本ずつ)のインセンスと、

メタル製のホルダーがついたセット。

香り : 「LUMINOUS」シリーズ(関連商品情報)

350 RAY(レイ)

パロサントなどをベースに青みや酸味を加えた

神秘的な朝の陽光を連想させる香り。

351 TONE(トーン)

ローズウッドや紅茶などを合わせた暮らしの中にある暖かい明かりを連想させる香り。

352 FLAME(フレイム)

ムスクや樹脂をベースにシダーウッドでアレンジした蝋燭にともる火の灯りを連想させる香り。

取り扱い: リスン京都、リスン青山

このシリーズのインセンス全3種を揃えたアソートメント商品「LUMINOUS ASSORTMENT(ルミナスアソーメント)」を2025年7月1日(火)に発売します。

神秘的な朝の陽光。

人々の暮らしをあたたかく照らす光。

静かに揺れ動く蝋燭に灯った火の光。

光をテーマに創作された3種類のインセンスは全て7cmのスティックタイプ。

6本ずつセットされていて、メタル製のホルダーが付属します。

専用の栞では香りのイメージストーリーや写真家 巻嶋 翔氏手がけたイメージヴィジュアルを見ることができます。

新しい香りを楽しみたい方はもちろん、ギフトにもおすすめです。

専用栞イメージ

