お馴染みのお店や小野ミチオくんのアイテムも！SuperGroupies『龍が如く』シリーズコラボグッズ

「SuperGroupies」より、裏社会の世界を舞台に熱い男たちの生き様を描く大人気ゲーム『龍が如く』シリーズの新コラボグッズが登場。

SuperGroupies『龍が如く』シリーズコラボグッズ

●『龍が如く』コラボレーション(全4種)

・佑天飯店 モチーフ 八角皿&ランチョンマットセット

・九州一番星 モチーフ ラーメンどんぶり&レンゲセット

・Bar (サバイバー・リボルバー) モチーフ グラス&ペーパーコースターセット

・小野ミチオ モデル ラバーコースターセット

●予約期間

2025年6月30日(月)19:00〜2025年7月28日(月)12:00まで

●お届け予定

2025年9月中旬ごろ

●小売価格

・佑天飯店 モチーフ 八角皿&ランチョンマットセット/4,510円(税込)

・九州一番星 モチーフ ラーメンどんぶり&レンゲセット/4,510円(税込)

・Bar (サバイバー・リボルバー) モチーフ グラス&ペーパーコースターセット/4,180円(税込)

・小野ミチオ モデル ラバーコースターセット/1,540円(税込)

6月30日(月)19時より先行予約受付開始しました。

食器やグラス、コースター……毎日が楽しくなるアイテム、全4種のラインナップです。

お馴染みのお店や小野ミチオくんのアイテムを使えば、ゲームのシーンさながら!

生活の中に彼らの生き様を添えてみませんか?

【商品紹介】

■佑天飯店 モチーフ 八角皿&ランチョンマットセット

知る人ぞ知る伊勢佐木異人町の隠れた名店、佑天飯店をモチーフにした八角皿&ランチョンマットセット。

趙天佑が使う技「人間中華炒めの極み」から着想を得たデザイン。

食洗器、まわせます!

器と合わせて使いたいランチョンマットは、料理人としても一流な趙天佑のシャツ柄を採用。

中華料理は火力が命、ぜひアツアツで盛り付けてください!

『龍が如く』コラボの佑天飯店皿

■九州一番星 モチーフ ラーメンどんぶり&レンゲセット

神室町の老舗ラーメン屋、九州一番星。

お店で使われている器をモチーフにしたラーメンどんぶり&レンゲセット。

桐生一馬や田中シンジも通い詰めた名店の思い出をご自宅でも。

『龍が如く』コラボ九州一番星丼&レンゲ

■Bar (サバイバー・リボルバー) モチーフ グラス&ペーパーコースターセット

春日一番と仲間たちの行きつけでお馴染みの「サバイバー」、ハワイでの仲間たちと絆を深める場となる「リボルバー」2軒のバーをモチーフとした、グラス&ペーパーコースターセット。

春日一番、桐生一馬と過ごした日々が甦るようなアイテムです。

マスターと一杯いかがですか?むしゃくしゃした日には、歌も交えて……。

『龍が如く』コラボグラス&ペーパーコースター

■小野ミチオ モデル ラバーコースターセット

チャーミングなはっさくフェイスと、イカしたナウい「ONO」トレーナーのボディがワンセットに。

お顔とボディを並べると「ミチー!」と叫びたくなる可愛さ!

『龍が如く』コラボ小野ミチオラバーコースター

(C)SEGA

