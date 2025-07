Little Black Dressが、7月23日に発売するメジャー1st アルバム『AVANTGARDE』より、リード曲「アヴァンギャルド」のミュージックビデオを公開した。 「アヴァンギャルド」は、4日0時(3日24時)より先行配信がスタートしており、全国のラジオパワープレイを既に18件獲得するなど話題を集めている楽曲。 公開されたMVは、自身の心の中を思わせる世界観を森の中で表現。”闇”を表すかのようなモノノケから逃げ走り、果敢に戦う姿が印象的なシーンとなり、《未来はこの手で変えてゆく いざ、戦え》という歌詞のコントラストを上げている。 歌唱シーンは、美しい庭園や洋館を有する「河口湖 音楽と森の美術館」で撮影が行われた。広い洋館の中心で一人歌い叫ぶ姿から心の芯にある強さを感じ取れる、Little Black Dressの表現力と魅力が満載の映像に仕上がった。 なお、 「アヴァンギャルド」MVは昨日公開されたアルバム特設サイトからも視聴が可能。先行配信が始まったばかりのリード曲「アヴァンギャルド」のDownload&Streamingサイトへもアクセスできる。 ■MV撮影協力河口湖 音楽と森の美術館https://kawaguchikomusicforest.jp 「アヴァンギャルド」7月4日0:00先行配信配信リンク:https://king-records.lnk.to/AVANTGARDE 1st アルバム『AVANTGARDE』 2025年7月23日発売 ◼︎ CD ONLY商品番号:KICS-4211価格:¥2,800(税抜価格¥2,545)https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-4211/ ◼︎ KING e-SHOP限定SET*CD+KING e-SHOP限定オリジナルTシャツ商品番号:ECB-1790/1791価格:\6,800(税抜価格\6,182)https://kingeshop.jp/shop/g/gECB-1790/ オリジナルTシャツ綿100%5.6ozMサイズ:身丈70 身巾52 肩巾47 袖丈20(cm)Lサイズ:身丈74 身巾55 肩巾50 袖丈22(cm) ・CD封入特典応募抽選シリアルコード Little Black Dress『AVANTGARDE』発売記念インターネットサイン会・7月18日(金)20:00〜https://limista.jp/projects/6200?id=6200 リリースイベントスペシャルミニライブ&ジャケットサイン会・7月23日(水)19:00会場:タワーレコード池袋店 店内イベントスペースhttps://tower.jp/store/event/2025/07/014008 ・7月26日(土)13:00会場:アリオ倉敷 2Fフードコート内サテライトスタジオ前https://tower.jp/store/event/2025/07/122003 【対象商品】2025年7月23日(水)発売Little Black Dress「AVANTGARDE」通常盤:CD ONLY | KICS-4211 | ¥2,545+税※対象商品1枚ご購入につき「特典会参加券」1枚のお渡しとなります。※メーカー特典は対象外となります。 関連リンク◆1st ALBUM 「AVANTGARDE」 特設サイト◆Little Black Dress オフィシャルサイト

