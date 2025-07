セカンドバッカーが8月より開催する初全国ツアーの対バンアーティストが発表された。 8月6日に初の全国流通盤EP「言えなかったことばっかりだった。」をリリースするセカンドバッカー。本作EPを携えてのリリースツアーがバンドにとっての初全国ツアーとなる。 各地の対バンアーティストには3markets[ ]・つきみ・猫背のネイビーセゾン・東京、君がいない街・アンと私・KOHAKUらの出演が決まった。いずれも、メンバーがどうしても一緒にステージに立ちたいと熱望し声を掛けたバンド達になっている。 なお、東京・名古屋・大阪公演はセカンドバッカーのワンマン開催となる。チケット一般発売は7月5日10:00からスタート。 ◾️<EPリリースツアー「言えなかったことばっかりだった。」> 2025年▼08月30日(土) 名古屋JAMMIN 開場17:00/開演17:30 ワンマン▼09月06日(土) 仙台enn 2nd 開場17:00/開演17:30 w/3markets[ ]▼09月13日(土) 福岡Queblick 開場17:00/開演17:30 w/つきみ▼09月14日(日) 広島ALMIGHTY 開場17:00/開演17:30 w/猫背のネイビーセゾン▼09月20日(土) 大阪ANIMA 開場17:00/開演17:30 ワンマン▼09月21日(日) 高松sound space RIZIN’ 開場17:00/開演17:30 w/東京、君がいない街▼10月05日(日) 新潟CLUB RIVERST 開場17:00/開演17:30 w/アンと私▼10月18日(土) 札幌Bessie Hall 開場17:00/開演17:30 w/KOHAKU▼10月21日(火) 恵比寿LIQUIDROOM(ワンマン) 開場18:00/開演19:00 ◆チケット・前売り\3,900(ドリンク代別)・一般発売:7月5日(土)10:00〜https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour/ ◾️デジタルシングル「犬とバカ猫」2025年7月9日(水)配信:https://secondbacker.lnk.to/inutobakaneko ◆Pre-add & Pre-saveキャンペーン開催中(7月8日(火)23:59まで)応募フォーム:https://forms.gle/R6iJ3AutvJHoeBwU7 ◾️EP『言えなかったことばっかりだった。』2025年8月6日(水)発売購入:https://lnk.to/secondbacker_1stEP ・タワーレコード限定グッズ付き盤:3,850円(税込)・通常盤:2,200円(税込) ◆収録曲 1.告白 2.犬とバカ猫 3.片思い 4.昔話 5.嵐の夜に 6.夜露死苦 ◆初回プレス限定封入特典:セカンドバッカード(全4種ランダム)◆法人別 先着予約購入特典・Amazon:メガジャケ・セブンネットショッピング:オリジナルアンブレラマーカー・楽天ブックス:オリジナルジャケ写缶バッジ※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典は終了する可能性がございます。※一部店舗に取扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入時にご確認下さい。※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文下さい。 関連リンク ◆セカンドバッカー オフィシャルサイト◆セカンドバッカー オフィシャルX◆セカンドバッカー オフィシャルInstagram◆セカンドバッカー オフィシャルYouTubeチャンネル◆セカンドバッカー オフィシャルTikTok

