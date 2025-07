BALLISTIK BOYZ第二章の幕開けとなる、8月13日発売のEP『Stardust Forever』。そのEPのタイトルを冠したリード曲「Stardust Forever」のMVが公開された。 ◆「Stardust Forever」MV 新章幕開けの1曲となる本楽曲は、スケーターカルチャーにインスパイアされたエモ、ポップパンク、オルタナティブのエッセンスを取り入れ、これまでのBALLISTIK BOYZとは一線を画すサウンドと世界観に。 作詞・作曲には、Z世代から支持を集めるアーティスト・vividboooyと、その盟友R.I.Kを迎え、鋭くも達観した若年層のマインドセットをリアルに描写。突き抜けるような爽快感とともに、現代社会への諦めや開き直り、そして“今を生き抜く覚悟”を内包したメッセージが込められている。 MVはSpikey John監督により、メンバー達のセンシティブな一面にフォーカスし、 自然体で着飾っていない輝き、哀愁、力強さを切り取り、新しいアーティスト像を提示したいという思いが込められており、「過ぎ去っていく時間や、様々な感情は儚く無意味なものではなく、 そのことに気づき、受け入れたりする事で新しい自分や、本当の強さを手にいれる事ができる」というメッセージを表現している。 ダンスシーンでは力強いダンスはもちろん、パフォーマンスに呼応するように照明が動き出し、光と動きが一体となって空間を支配していく様を演出したシーンや、楽曲の疾走感を表現するインサートとして、スケーター達がトリックを決めている映像も注目ポイント。コレオグラフは世界を股にかけて活躍するダンス・パフォーマンスチームs**t kingzのshojiが担当している。 「Stardust Forever」【ストリーミング&ダウンロード】https://lnk.to/ballistikboyz-stardustforever EP『Stardust Forever』2025年8月13日(水)発売予約:https://ldh.lnk.to/BBZ-20250813pkg ・初回生産限定盤 ※デジパック / 三方背ケース仕様、フォトブック付き形態:CD+Blu-ray品番:XNLD-10279/B価格:\3,000 (税込)Blu-ray収録内容:後日解禁 〈封入特典〉応募抽選用シリアルナンバーフォトカードA (全7種中1種ランダム) ・通常盤 ※紙ジャケ仕様形態:CD品番:XNLD-10280価格:\1,900 (税込) 〈初回封入特典〉応募抽選用シリアルナンバーフォトカードB(全7種中1種ランダム) ・LDHオフィシャルSHOP限定盤 ※紙ジャケ仕様形態:CD+グッズ品番:XNLD-10281価格:\4,200 (税込)グッズ:BBZOO ラビーズヘアバンド 〈封入特典〉応募抽選用シリアルナンバーフォトカードB(全7種中1種ランダム) 〈CD収録内容〉※全形態共通・Stardust Forever他新曲3曲を収録予定 【店舗別購入者特典】対象の店舗にてお買い上げの方に、先着で下記の特典をプレゼントいたします。※全ての特典に数に限りがあり、無くなり次第終了となります。※対象店舗以外での配布はございませんので、予めご了承ください。※各特典絵柄は追ってご案内いたします。 ■LDHオフィシャルSHOP・限定外付け特典:ペアフォト(選択1枚/全21種)・応募抽選特典:『BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT”』および『BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2025 “IMPACT” 〜ASIA〜』終演後の記念写真撮影会ご招待(各公演最大10名様)※詳しくは以下詳細ページをご確認ください。https://ldhrecords.jp/?p=15432 ■上記を除く全国CD SHOP・特典:A3ポスター※対象店舗は追ってご案内いたします。 <BALLISTIK BOYZ LIVE […]

