矢作萌夏が、最新曲「ジェラシーナイフ」を7月23日にリリースすることが決定した。 「ジェラシーナイフ」は内面から湧き出る葛藤と劣等感、それを跳ね退け前を向いて進む、笑顔で生きるために……と痛みを感じる歌詞とは裏腹に、軽快に力強さを感じる楽曲。 “己の幸せは己が作れ生きるを探せ” と声高らかに歌い上げる楽曲となっている。 本作は自身がパーソナリティを務めるinterfm「矢作萌夏の週末音楽室」にて7月6日 23:30〜24:00内で初オンエアされる予定だ。 関連リンク◆矢作萌夏 オフィシャルX◆矢作萌夏 オフィシャルInstagram◆矢作萌夏 オフィシャルTikTok

