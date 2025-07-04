給食用牛乳を活用！常滑ドットコム『常滑牛乳アイス スパウトタイプ』
常滑ドットコムは、給食にも使われる「常滑牛乳」を原料にした『常滑牛乳アイス スパウトタイプ』の販促強化を2025年7月より実施！
常滑ドットコム『常滑牛乳アイス スパウトタイプ』
種類 ： アイスミルク
価格 ： 450円(税込)※店頭参考価格。
販路により異なる場合があります。
内容量 ： 130ml
発売日 ： 販売中
販売場所： 常滑ドットコム店舗(イオンモール常滑)、観光地売店、
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常滑ドットコムは、給食にも使われる「常滑牛乳」を原料にした『常滑牛乳アイス スパウトタイプ』の販促強化を2025年7月より実施中です。
■商品の特徴
●給食用牛乳を活用したアイスミルク
新鮮な常滑牛乳を85度で15分殺菌処理し、牛乳本来の風味を活かしたアイスミルクです。
●スパウトタイプで食べやすい
手軽に持ち歩けて食べやすいパウチ型で、観光客や子ども連れにも人気。
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