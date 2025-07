小学生を対象とした職業体験イベント！アトレ新浦安「おしごとキッズラボ」

アトレ新浦安では、現在開催中の「Pop!Prism Summer」プロモーションの夏休み特別企画として2025年8月1日(金)〜8月8日(金)の期間、小学生を対象とした職業体験イベント「おしごとキッズラボ」を開催します。

アトレ新浦安「おしごとキッズラボ」

開催期間:2025年8月1日(金)〜8月8日(金)

実施内容:アトレ新浦安館内の全19ショップで製造や商品陳列、

接客等の業務をご体験できます。

参加者には記念写真とお給料として

「サンキューペイ(アトレ新浦安お買物券500円分)」を進呈します。

対象 :小学生

子どもたちがアトレ新浦安内の19ショップでショップ店員の体験や、警察官や消防隊員といった様々なお仕事に触れることを通じて、社会や仕事について楽しく学ぶ機会を創出することを目的としています。

地域の子どもたちの夏休みに特別な体験を提供し、未来の夢を育むお手伝いをします。

アトレ新浦安でお仕事体験

子どもたちがスイーツや惣菜ショップ、カフェ、ファッション、書店等、アトレ新浦安内の全19ショップで、製造や商品陳列、接客等のおしごとが体験できます。

子どもたちの「やってみたい!」を叶える、多彩なプログラムを用意されています。

■参加方法

アトレ公式LINEの友だち登録+ID連携+新浦安をよく行く店舗または情報を受け取りたい店舗に設定、及び6月27日(金)〜7月8日(火)の期間に、税込2,500円以上購入のお客様に特設サイトの応募フォームを案内します。

■参加ショップ

<スイーツ> 果汁工房果琳、ドンク・ミニワン、ブールミッシュ、横浜くりこ庵

<生鮮・惣菜>アールエフワン、京樽、澤光青果、成城石井、跳ね鯛+三代目茂蔵

<文化雑貨> シャン・ド・エルブ、ドゥ・セー、ゾフ、有隣堂、ユニクロ

<カフェ> Eggs ‘n Things Coffee、スターバックスコーヒー

<その他> コクミンドラッグ、ヒビヤカダンスタイル、ビューティサロンタナカ

※おしごと一例

〔ブールミッシュ〕

開催日 :8月1日(金)・8月6日(水)・8月8日(金)

開催時間:10:30〜、11:50〜、14:00〜、15:10〜

所要時間:約50分

定員 :各回1名

対象 :小学4年生〜6年生

参加費 :無料

内容 :制服着用、検品、ラッピング、試食販売等

〔アールエフワン〕

開催日 :8月2日(土)

開催時間:14:00〜、15:00〜

所要時間:約60分

定員 :各回1名

対象 :小学1年生〜6年生

参加費 :無料

内容 :制服着用、試食販売、量り売り等

〔ゾフ〕

開催日 :8月4日(月)

開催時間:11:30〜

所要時間:約60分

定員 :2名

対象 :小学4年生〜6年生

参加費 :無料

内容 :メガネの専門知識、組み立て等

〔Eggs ‘n Things Coffee〕

開催日 :8月5日(火)・6日(水)・7日(木)

開催時間:9:00〜

所要時間:約90分

定員 :各回3名

対象 :小学1年生〜6年生

参加費 :税込1,500円

内容 :パンケーキやドリンク作り、実食等

〔コクミンドラッグ〕

開催日 :8月6日(水)・7日(木)・8日(金)

開催時間:14:00〜

所要時間:約60分

定員 :各日2名

対象 :小学4年生〜6年生

参加費 :無料

内容 :白衣着用、調剤機器の体験等

【警察官・消防隊員なりきりスクール】

「おしごとキッズラボ」の一環として、子どもたちが憧れの職業を体験できる「警察官・消防隊員なりきりスクール」も合わせて開催します。

子どもたちが社会の安全を守る大切なお仕事について、楽しみながら学べる様々な体験を用意されています。

〔警察官のお仕事を知ろう〕

開催期間:2025年8月3日(日)

開催時間:11:00〜16:00

開催場所:1Fガーデンテラス

実施内容:制服を着て、会場に展示された白バイと一緒に記念撮影ができます。

警察のお仕事に関する体験コーナーで、楽しく知識を深めることが

できます。

※当日の状況により展示物が変更になる可能性があります。

対象 :小学1年生〜6年生

参加方法:アトレ公式LINEの新浦安からの情報配信画面提示

協力 :千葉県浦安警察署

〔消防隊員のお仕事を知ろう〕

開催期間:2025年8月5日(火)

開催時間:10:30〜11:30、14:00〜15:00

※10:10より全回分の整理券を配布します。

開催場所:1Fガーデンテラス

実施内容:消防隊員の基本である、規律訓練からロープ結索を学び、

消防のお仕事に関するクイズに挑戦。

消防衣を着て記念撮影もできます。

対象 :小学1年生〜3年生

定員 :各回14名

参加方法:アトレ公式LINEの新浦安からの情報配信画面提示

協力 :浦安市消防本部

■「アトレ新浦安」施設概要

施設名 : アトレ新浦安

所在地 : 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間: 10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

※最新の営業時間はアトレ新浦安のホームページを確認してください。

店舗数 : 66ショップ(2025年7月1日現在)

