ぼる塾出演！“Bistro Do(R)”「PLANTオリジナル動画」

PLANTは、味の素株式会社が販売する「お肉と野菜をフライパンで炒めてソースを絡めるだけで洋風おかずがつくれるソース」“Bistro Do(R)”全4種をSUPER CENTER PLANT全23店舗にて推奨販売。

推奨販売にあたり、吉本興業所属のお笑いグループぼる塾が出演する「味の素×ぼる塾」PLANTオリジナル動画を2025年7月限定で公開されました。

【味の素 Bistro Do(R) 商品ラインナップ】

・ガーリックトマトチキンソテー用

・濃厚デミグラスチキンソテー用

・なすのボロネーゼ風炒め用

・濃厚チーズクリームチキンソテー用

