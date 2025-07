HOTEL&SPA センチュリーマリーナ函館は、2025年8月1日(金)に新しい客室とレストランを増築し、Reグランドオープンします。

HOTEL&SPA センチュリーマリーナ函館

客室数 :既存278室+増築39室

Reグランドオープン:2025年8月1日(金)〜

所在地 :北海道函館市大手町22-13

HOTEL&SPA センチュリーマリーナ函館は、2025年8月1日(金)に新しい客室とレストランを増築し、Reグランドオープン。

既存の上質なホスピタリティを受け継ぎつつ、「食」にさらに重点を置き、“朝食がおいしいホテルランキング全国1位”の朝食を更に進化させ、待望のディナーレストランもオープン。

インフィニティスパ、サウナに加えフィットネスジムも新設。

より一層特別な「ホテルステイ」を提供します。

■“いくらかけ放題!選りすぐりの道産食材を炊き立ての土鍋ご飯とご一緒に”

―炭火で炙る「海の幸」、土鍋炊き「銀しゃり」に「最高級いくら」、日本一の「囲炉裏朝食」

囲炉裏で香ばしく炙られた「北海道産食材」や上質な前菜膳にはじまり、専用ワゴンで提供する小鉢料理や炭火で炙る和菓子、彩りのデザート達も楽しめます。

信楽「雲井窯」の特注土鍋で炊き上げた「ぴかぴかの銀しゃり」は「北海道産最高級いくら」と共に堪能できます。

※1日50名様限定の朝食メニューとなります。

■先行オープン

8月1日(金)のReグランドオープンに先駆けて、7月1日(火)に「炭火成吉思汗 北ジン」、7月16日(水)「海鮮炉端 北乃路」が先行オープンします。

誰よりも早いプライベートクルージングを楽しめます。

■7月1日オープン!モダンなカウンター席や落ち着いた「完全個室」で堪能する、上質な「炭火ジンギスカン」

「炭火成吉思汗 北ジン」

柔らかくて癖のない、厳選ジンギスカンと特選野菜の炭火焼を、選び抜かれた北海道ワインや、豊富な全国各地の地酒と共に楽しめます。

北海道産米を使用した「土鍋炊きご飯」や各種サイドメニューも充実しており、贅沢なこだわり肉も食べられる「プレミアム食べ放題」や飲み放題コースも用意。

特選生ラム肉食べ放題(炭火成吉思汗 北ジン)

■7月16日オープン!“北海道の旬”を目の前で焼き上げる「囲炉裏料理」

「海鮮炉端 北乃路」

お客様の「専用囲炉裏」で、スタッフが「季節に合わせた北海道の旬」を香ばしく焼き上げます。

生簀で管理された新鮮な帆立やカニなどの、魅力あふれる北海道産食材と共に伝統的な和食をベースにした囲炉裏料理を、洗練された空間で堪能出来ます。

また、ご家族やグループの皆様で楽しめる完全個室も用意しています。

■8月1日オープン!熟練の職人が目の前で腕を振るう、臨場感あふれる「囲炉裏会席料理」

「SUMI KITANOJI」

熟練の職人が目の前で腕を振るう、臨場感あふれる「囲炉裏会席料理」。

新鮮な海の幸を中心とした北海道産食材を、職人が囲炉裏で丁寧に焼き上げ。

生簀で管理された「活カニ」は、焼き・蒸し・刺身など多彩な調理法で提供します。

カウンター8席の特別な空間で、炭火の香りとともに、贅沢なひとときを楽しめます。

職人が目の前で炭火で焼いて提供するSUMI KITANOJI

■ 新客室・レストランの特徴

1. 客室露天風呂に専用サウナを備えた特別室「マリーナサウナスイート」

家族連れや友人との旅に最適な、景色を楽しめる広々とした客室を新たに用意。

また、客室露天風呂に専用サウナを備えた特別室「マリーナサウナスイート」も用意し、贅沢なひとときを過ごせます。

2. 函館の恵みを生かした3つの炭火ディナーレストラン

1泊2食付きの宿泊プランを新たに用意し、より食を楽しめるホテルへと進化。

レストランでは「炭火焼」をテーマに、北海道産食材の魅力を最大限に引き出した料理を提供します。

(1) 炭火成吉思汗 北ジン(ジンギスカン料理)

(2) 海鮮炉端 北乃路(海鮮炉端料理)

(3) SUMI KITANOJI(囲炉裏会席料理)

豪華客船をイメージした外観

家族連れやグループに最適な各種客室

最先端の機器を取り揃えたフィットネスジム

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post インフィニティスパ、サウナに加えフィットネスジムも新設!HOTEL&SPA センチュリーマリーナ函館 appeared first on Dtimes.