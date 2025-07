「ルフィの海」

ロサンゼルス・ ドジャース の公式 Instagram は7月4日、投稿を更新。麦わら帽子だらけのドジャー・スタジアムを公開しました。同アカウントは「ルフィの海。 ドジャース タジアムでワン ピース ナイト!」と英語でつづり、13枚の写真と1本の動画を投稿。日本を代表する大人気漫画『ONE PIECE(ワン ピース )』の主人公「ルフィ」の コスプレ をしたファンがたくさんいます。トレードマークである麦わら帽子をかぶった人でスタジアムが埋め尽くされている光景は圧巻です。

「ドッグデー」の様子も!

コメントでは「麦わら多すぎるってばよ!」「A sea of Luffy!!! I love it!!」「LETS GO ONE PIECE FANS!!」「ONE PIECE IS VERY POPULAR」「This is sooo amazing」との声が寄せられました。6月23日には「Dodger Dogs」とつづり、ファンが愛犬と観戦できる「ドッグデー」の様子を公開していた同アカウント。かわいらしい犬たちの写真をたくさん見られます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)