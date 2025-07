SEKAI NO OWARIのメンバーであるNakajinが、2025年よりソロプロジェクトを本格始動させ初のオリジナル楽曲「TOKYO」を7月11日にリリースする。 今回リリースされる「TOKYO」は、Nakajinのソロプロジェクトとしては初のオリジナル楽曲となる。ボーカル、トップラインとリリックは、欧米を中心にグローバルな支持を集めているオランダ出身のシンガーソングライターのJulia Kleijnが担当。イントロを聴いた瞬間に耳を奪われる、東京のネオンを思わせる都会的でスタイリッシュなサウンド。エモーショナルかつダンサブルなビートに乗せて、どんなシチュエーションでも心地よく聴ける作品に仕上がった。 このソロプロジェクトは、アーティスト/エレクトロニックプロデューサー/DJ/マルチインストゥルメンタリストとして、Nakajin自身の音楽性を現代的なエレクトロサウンドに融合させ、新たな音楽表現に挑むものである。今後は国内外のアーティストとのコラボレーションも積極的に行っていく見込みだ。また、「TOKYO」のリリースにあわせNakajinのYouTubeチャンネル、および公式TikTokアカウントも開設された。 ソロプロジェクト本格始動に先駆け、Nakajinは2024年にはイギリス・北アイルランド出身の人気インディーロックバンド Two Door Cinema Club の楽曲 “Sure Enough” のリミックス “Sure Enough - Nakajin Remix” を発表。2025年にはILLIT「Almond Chocolate」の制作を音楽プロデューサー・Pdoggとともに手がけ、プロデューサーとしての手腕を発揮している。 デジタルシングル「TOKYO」 2025年7月11日(金)配信スタートhttps://nakajin.lnk.to/tokyoPR Produced by NakajinWritten by Nakajin, Julia Kleijn 関連リンク ◆Nakajin YouTube◆Nakajin TikTok◆Nakajin Instagram◆Nakajin X

