10月25日、26日に大阪・泉大津フェニックスにて開催されるHEY-SMITH主催のフェス<HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025>のタイムテーブルが発表された。 初日の10月25日はENTHからスタートし、トリのHEY-SMITHまで全13バンド。2日目となる10月26日は、ヤバイTシャツ屋さんから始まりHEY-SMITHまで全12バンドが並んだ。 2ステージは、被り時間もなく、全出演者が見られる仕様になっている。チケットの5次先行もスタート、7月20日23時59分までの受付。 HEY-SMITは、9月17日KT Zepp Yokohamaを皮切りに、全国10箇所を回る<WELCOME “TWO” CAFFEINE BOMB TOUR>、さらに10月21日Zepp Hanedaには<HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025>の前哨戦とも言える<HAZIMAZA EXTRA SHOW>の開催も決定している。 <HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025>日時:2025年10月25日(土)・26日(日)会場:大阪・泉大津フェニックス時間:OPEN9:00 / START10:30出演:10月25日(土)HEY-SMITH(両日出演)Ballyhoo!(U.S) / coldrain / ELLEGARDEN / ENTH / HERO COMPLEX / Ken Yokoyama / KOTORI / Saucy Dog / SHADOWS / SIX LOUNGE / キュウソネコカミ / ハルカミライ 10月26日(日)HEY-SMITH(両日出演)Crossfaith / dustbox / […]

