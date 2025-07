VALSHEがメジャーデビュー15周年を記念したニューアルバム『GASTRONOMY』を9月10日にリリースする。 ◆VALSHE 画像 本作アルバムはタイトルに冠した「GASTRONOMY(美食学)」という言葉の通り、VALSHEが⾳楽の“美”を食に見立て、15年間の活動において得た全てを⽤いて“フルコース”を提供するというコンセプトに基づいたものだ。 リード曲「GASTRONOMY」は重厚さと荘厳さを感じるシンフォニックなテイストを付加したロックサウンド。アルバムタイトルに想起される中世の華やかなイメージが感じられる衣装と一見アンバランスにも思える組み合わせが、VALSHEによって巧みに調理されている。 「ECHOES」では自身のオリジナル作品としては初となるゲストボーカルを起用。近年多くのライブでの共演で親交を深めたシンガー”ぽこた”とのツインボーカルによるデュエットソングで、爽やかながら力強いロックサウンドに仕上がった。 制作陣も多彩な顔ぶれがそろう。長年VALSHEのサウンドを支えてきたdorikoやG’n-は、今作でも作詞・作曲・アレンジなどで継続して参加。VALSHE自身も作詞・作曲で多くの楽曲を手がけた。アートワークでは同じくVALSHEのイラストを長年手がける白皙が担当し、アルバムに華を添える。 さらに、同世代シンガーNANOの楽曲を多数手がける中西航介、チップチューン界で注目を集めるTORIENA、前作ミニアルバム『storyteller III 〜THE SCARY STORIES〜』で交流を深めたロックバンドRhythmic Toy Worldのほか、LiSA・田所あずさ等の楽曲で多数の作品発表実績のある堀江晶太監修、神田ジョン作曲の楽曲が収録されるなど、これまでの楽曲制作陣とは一線を画す挑戦的なラインナップにも注目してほしい。 また、今作の発売を記念したリリースイベントも実施予定。続報はオフィシャルサイトやSNSにて随時発表となる。 ニューアルバム『GASTRONOMY』 2025年9月10日発売 ■Blu-ray付き限定盤 1CD+1BD【価格】税抜 \6,800 / 税込 \7,480【品番】COZX-2196〜7(BD収録内容)・「GASTRONOMY」Music Video・「GASTRONOMY」Making Video(Blu-ray付き限定盤封入特典).廛譽潺▲ぅ戰鵐斑蠢券(限定盤、通常盤共通)∩慣疎峭愼特典QRコードカード ■通常盤 1CD【価格】税抜 \4,800 / 税込 \5,280【品番】COCX-42530(通常盤封入特典).廛譽潺▲ぅ戰鵐斑蠢券(限定盤、通常盤共通)∩慣疎峭愼特典QRコードカードフォトカード (通常盤のみ) ※絵柄はランダムでの封入となります ■初回限定特装盤 ※特設サイトのみ限定販売 1CD+A4サイズ特別ブックレット【価格】税抜 \16,800 / 税込 \18,480【品番】DZCD-10011 TRACK LIST ■リリースイベント情報9/9(火) 19:00〜 都内某所予定 9/10(水) 19:00〜 都内某所予定 9/13(土) 19:00〜 都内某所予定※リリースイベント参加対象タイトルはBlu-ray付き限定盤、通常盤となります 関連リンク ◆VALSHE オフィシャルサイト◆VALSHE 15th Project Special website◆VALSHE オフィシャルX(旧:Twitter)◆VALSHE オフィシャルInstagram◆VALSHE オフィシャルTikTok

