Hi-Fi Un!cornが8月20日に発売する2ndシングル「Teenage Blue」の商品概要及びジャケット写真が公開された。 全4形態となる当商品のジャケットは、夏の爽やかな青空に囲まれるHi-Fi Un!cornのメンバーが印象的な仕上がり。 また「Teenage Blue」の発売を記念したリリースイベントの開催と、各CDショップのチェーン別オリジナル特典も決定している。 「Teenage Blue」2025年8月20日発売 ■初回生産限定盤A [CD] 全6曲M1:「Teenage Blue」M2:「Cotton Candy」M3:「Backyard High-Five」M4:「Teenage Blue [Instrumental]」M5:「Cotton Candy [Instrumental]」M6:「Backyard High-Five [Instrumental]」SRCL-13394〜13395 価格3,000円(税込)[封入特典]三方背スリーブケース/36Pにおよぶスペシャルフォトブック/トレーディングカード初回生産限定盤A ver. 6種から1種ランダム封入/帯裏リリースイベント参加券1枚 ■初回生産限定盤B [CD] 全6曲M1:「Teenage Blue」M2:「Cotton Candy」M3:「Backyard High-Five」M4:「Teenage Blue [Instrumental]」M5:「Cotton Candy [Instrumental]」M6:「Backyard High-Five [Instrumental]」SRCL-13396〜13397 価格2,500円(税込)[封入特典]20PにおよぶHi-Fi Un!cornのメンバーが撮影したフォトブック/トレーディングカード初回生産限定盤B ver. 6種から1種ランダム封入/帯裏リリースイベント参加券1枚 ■通常盤初回仕様A [CD] 全4曲M1:「Teenage Blue」M2:「Cotton Candy」M3:「Teenage Blue [Instrumental]」M4:「Cotton Candy [Instrumental]」SRCL-13398 価格1,400円(税込)[封入特典]トレーディングカード通常盤初回仕様A ver. 6種から1種ランダム封入/帯裏メンバー名前入りリリースイベント参加券1枚ランダム封入 ■通常盤初回仕様B [CD] 全4曲M1:「Teenage Blue」M2:「Backyard High-Five」M3:「Teenage Blue […]

The post Hi-Fi Un!corn、2ndシングル「Teenage Blue」詳細解禁 first appeared on BARKS.