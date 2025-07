Mrs. GREEN APPLEによるアニバーサリーベストアルバム『10』(7月8日発売)のプロモーション企画「CD聴こうよ。」のJR山手線トレインジャックが7月3日から始まっているが、同作のTVCMのナレーションを声優の大谷育江と宮野真守がつとめたことが分かった。 大谷はアニメ『ONE PIECE』のトニートニー・チョッパー役なのに対して、ミセスはアニメ映画『ONE PIECE FILM RED』に「私は最強」を提供。そして宮野はTVアニメ『忘却バッテリー』の要圭役なのに対して、ミセスは同作品に「ライラック」を提供と、ゆかりのある二人がナレーションを務めている。CMは7月5日(土)よりテレビやWEB等で展開予定だ。なお、3人目のナレーターも後日発表予定とのこと。 アニバーサリーベストアルバム『10』プロモーション企画「CD聴こうよ。」は、総再生数1億回突破曲数26曲を誇り、ストリーミング時代の寵児とも言えるミセスが、敢えてフィジカルメディアのCD(コンパクトディスク)を手に取ること、聴くことの楽しさ・魅力を提案するもの。 現在、特別にラッピングしたJR山手線が7月17日(木)まで期間限定で運行中、メンバーの名前にちなんだ「JR”大森“駅」「土佐くろしお鉄道”若井“駅」「JR”藤沢“駅」でも広告を掲出している。また、7月7日(月) から7月14日(月)までSHIBUYA TSUTAYAでは特別企画<CD聴こうよ。展@TSUTAYA>が開催される。 さらにMGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN MITSUI SHOPPING PARK のスペシャル企画として、7月7日(月) から7月13日(日)までMIYASHITA PARK South 3F アートギャラリー『SAI』にて、10年をじっくりと振り返ることのできる特別企画<Mrs. GREEN APPLE 10th Memorial Room>も開催される。 ■<ミセスとCD聴こうよ。展@TSUTAYA> 開催期間:7月7日(月)〜 7月14日(月)場所:SHIBUYA TSUTAYA 1F(東京都渋谷区宇田川町21-6 Q Front1階)営業時間:7月7日(月)14:00~21:007月8日(火)~13(日)10:00~21:007月14日(月)10:00~18:00最終入場時間:営業終了30分前※多くのお客さまのご来店が予測される為、全日程でご入場を事前予約制(先着)とさせていただきます。予約サイト:https://0101event.eventos.tokyo/web/portal/784/event/14002 ■<RAYARD MIYASHITA PARK限定企画「Mrs. GREEN APPLE 10th Memorial Room」> 開催期間:7月7日(月)〜 7月13日(日)場所:RAYARD MIYASHITA PARK South3Fアートギャラリー『SAI』予約サイト:https://0101event.eventos.tokyo/web/portal/784/event/14002 ◾️アニバーサリーベストアルバム『10』/Blu-ray / DVD『Mrs. […]

