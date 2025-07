「UNLOCK YOUR FUJI ROCK supported by Columbia」と題し、フジロック直前トークフェス(入場無料)を「コロンビア」原宿の新店舗で期間限定で開催する。2025年7月5日(土)〜6日(日)の2日間、総合アウトドアブランド「コロンビア」は、原宿・明治通り沿いに2025年6月21日にグランドオープンしたばかりの新店舗「COLUMBIA TOKYO FLAGSHIP」にて、ラジオ局・J-WAVE、音楽フェス特化型メディア・Festival Lifeと協業し、日本最大規模の野外ロックフェスティバル「フジロックフェスティバル」のプレイベントとしてUNLOCK YOUR FUJI ROCK supported by Columbiaを開催する。

本イベントは、フジロックオフィシャルサポーターを務めるコロンビアと、フジロックのオフィシャルメディアであるJ-WAVE 81.3FMがタッグを組み、公開収録形式で実施される”トーク&ライブフェス”だ。今年のフジロック出演アーティストによるアコースティックライブや、フジロックを愛する著名フジロッカーによるフジロック談義、主催のsmash社員や運営スタッフによる舞台裏トークなど、貴重な2日間限定プログラムを実施する。会場ではコロンビアが2006年から制作を手がけてきた歴代のフジロックスタッフジャケットのアーカイブ展示も実施。入場は無料で、店内では通常のショッピングも楽しめるほか、イベント参加者には先着でお得なクーポンもプレゼント。この機会に、トークイベントを楽しみつつ、夏フェスシーズンにむけた装備の準備サポートをしてみては。【フジロック運営スタッフによるフジロック裏側トーク】7月5日(土)15:30-16:00【MC】 セレイナ・アン(J-WAVEナビゲーター)、津田昌太朗(Festival Life編集長)【Guest】 澤田賢人・余米拓哉(HOT STUFF PROMOTION・フジロック運営スタッフ)【TALK THEME】昨年、NHKの人気ドキュメンタリー番組「100カメ」でも話題になった、フジロックの舞台裏での奮闘。フジロックの裏側を徹底調査!7月6日(日) 15:30-16:00【MC】 セレイナ・アン(J-WAVEナビゲーター)、津田昌太朗(Festival Life編集長)【Guest】 高崎亮(SMASH・ブッキング、宣伝担当)【TALK THEME】今年のラインナップ、ブッキングの裏話、これまでのフジロックとこれからのフジロックについて【フジロッカーたちによるフジロック談義】7月5日(土) 17:00-17:30【MC】 タカノシンヤ(J-WAVEナビゲーター)、津田昌太朗(Festival Life編集長)【Guest】 こがけん【TALK THEME】フジロックがフジロックである理由!おしゃれに楽しむフジロック。野外でこだわりたいフェスファッション!7月6日(日) 17:00-17:30【MC】タカノシンヤ(J-WAVEナビゲーター)、津田昌太朗(Festival Life編集長)【Guest】オカモトショウ・オカモトコウキ(OKAMOTO'S)【TALK THEME】フジロックがフジロックである理由!ステージから見えるフジロックの景色。アーティストにとってのフジロック。【フジロック出演アーティストライブパフォーマンス】7月5日(土)18:30-19:15MCタカノシンヤPERFORMANCE ARTISTREJAY北海道ニセコ出身の19歳。オーストラリア人である父の影響で、幼少期から様々なジャンルの音楽を聞いて育つ。13歳から作詞作曲を始め、YouTubeにアップしたカバー動画などをアップしていたところ、NulbarichのJQにその歌声を発掘され、JQプロデュースの元で活動を始める。影と透明感の両極を兼ね備えた唯一無二な歌声を持つ。7月6日(日) 18:30-19:15MCタカノシンヤ、セレイナ・アンPERFORMANCE ARTISTMIZ2016 年11 月結成。MONO NO AWARE の八丈島出身、玉置周啓(Vo.)と加藤成順(Gt.)によるアコースティックユニット。聞き手のある場所の思い出、匂い、音にリンクするような楽曲をコンセプトに制作している。ある音楽を聴いて、風の吹く草原を思い浮かべる人もいれば、かつて住んでいたアパートを思い出す人もいる。それは、耳にした場所が旅先なのか、平日の最終バスなのかというのも関係しているかもしれない。だから、MIZ は、さまざまな土地を訪れて写真を撮ってもらったり、もっと誰かの生活に寄り添うような空間で演奏をしてみたりする。そうすれば、僕らの音楽を聴いて思い浮かぶ映像が、めくるめく変わっていくと思うのです。会場:COLUMBIA TOKYO FLAGSHIP (コロンビアトウキョウフラッグシップ)住所︓〒150-0001東京都渋谷区神宮前6丁目27-8 エムズ原宿ビル1&2F営業時間︓11:00-20:00(不定休)