°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¿·Å·ÃÏ¤Ø¡©¡¡ºÙÅÄ¼éºîÉÊ¤ÎÎòÂå¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤ß¤ë¶¦ÄÌÅÀ
¡¡11·î21Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Î4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ë°²ÅÄ°¦ºÚ¤È²¬ÅÄ¾À¸¤¬À¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£»ÒÌò»þÂå¤«¤éÌ¾Í¥¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¡¢¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê°²ÅÄ¤È¡¢À¼¤À¤±¤Î±éµ»·Ð¸³¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤Î²¬ÅÄ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¶¦¤Ë½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ÈºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡©
»²¹Í¡§¡ØÎµ¤½¤Ð¡Ù¡Ø¥µ¥Þー¥¦¥©ー¥º¡Ù¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¡Ù¡¡ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄºîÉÊ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¾ðÊó¼Ò²ñ¤ÎÊÑÁ«
¡¡Éã¤ò»¦¤µ¤ìÉü½²¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿²¦½÷¡¦¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤Ï¡È»à¼Ô¤Î¹ñ¡É¡£¤½¤³¤Ç½ÉÅ¨¤ËÉü½²¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡È¸«²Ì¤Æ¤Ì¾ì½ê¡É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖµõÌµ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¡¢¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬°²ÅÄ¡£Ì¾»ÒÌò¤«¤éÌ¾ÇÐÍ¥¤Ø¤ÈÃå¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤È¤ª¤ê¡£À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤ÎºÙÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ïー¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡´é¤â¼êÂ¤âÂÎ¤â»È¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤ÎÀ¤³¦¤È¡¢À¼¤À¤±¤Î¥¢¥Ë¥á¤È¤Ç¤Ï¾¡¼ê¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï°²ÅÄ¤Ï¤½¤ÎÊýÌÌ¤Ç¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¡£8ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ä¥êー¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ç¡¢ËÜ¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¤òÂçËÁ¸±¤¹¤ë¸µµ¤¤Ê¾¯½÷¡¦¥¢¥Ëー¤ò±é¤¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¸Þ½½ÍòÂç²ð¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¡Ø³¤½Ã¤Î»Ò¶¡¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ÇÂ¿´¶¤Ê½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡¦°Â³¤Î°²Ö¤ò±é¤¸¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤â¡¢¡ØÌ¨¤Î¥Þ¥è¥¤¥¬¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç¿ÌºÒ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¢¡Ø¤«¤¬¤ß¤Î¸É¾ë¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¥ª¥ª¥«¥ß¤Î²¾ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤¿ÂºÂç¤Ê¾¯½÷¤È¡¢¥á¥¤¥óµé¤Î¥¥ã¥é¤ò¼¡¡¹¤È±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£»ÒÌò¤ÎÏÈ¤«¤é½Ð¤ÆÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÌò¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤ë¹ª¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Îµ¯ÍÑ¡£¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤â¡¢19ºÐ¤Ç²¦½÷¤È¤¤¤¦¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¤ÎÎ©¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êµâ¤ó¤ÀÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
ºÙÅÄ¼é¤¬µ¯ÍÑ¤·¤¿¡ÈÇÐÍ¥¡É¤¿¤Á¡¡ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀ¼Í¥¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤ò¼«ºî¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏµÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ËÇÐÍ¥¤¬ÊÂ¤Ö¡£Á°ºî¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬ー¤ÎÃæÂ¼²ÂÊæ¤È´öÅÄ¤ê¤é¤òµ¯ÍÑ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¼¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ËÀ¸Ì¿´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°²ÅÄ¤Ï±éµ»¹ª¼Ô¤Ö¤ê¤ÇºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Ìò¤ËÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°²ÅÄ¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Ò¤È¤Ä·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢°²ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²áµî¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¡£²¦½÷¤È¤¤¤¦¹âµ®¤Ê¿ÈÊ¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¤¥×¥é¥¤¥É¤È¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶½Ì£¤òÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ÈÉü½²¡É¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¢¨¡Ë¤È¤¤¤¦°²ÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Î°Õ¿Þ¤òµâ¤ó¤Ç¥¸¥ê¥¸¥ê¤ÈÌò¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡£¸ýÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¿È¤«¤é±éµ»¤·¤ÆÌò¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¡¢¥×¥ì¥¹¥³¤È¤¤¤¦¡¢Àè¤ËÀ¼¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤«¤é±ÇÁü¤ò¹ç¤ï¤»¤Æºî²è¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¤êÊý¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È³¨¤Ë½Å¤Í¤Æ°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿°²ÅÄ¤Î±éµ»¤Ë¡¢¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë°ÛÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ëÀÄÇ¯¡¦À»¤ò±é¤¸¤ë²¬ÅÄ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡¢´Ñ¤ëÁ°¤«¤é¶½Ì£¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤é¤ì¤ëÅÀ¤À¡£²¬ÅÄ¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÎÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ø°¿Í¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿ÁýÈø·½¸ã¤ä¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ßÀ¸ýÎµ²ð´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«ー¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿¹âÄÐ¹Ì»Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Èþ·Á¤À¤¬ÊÊ¤Î¤¢¤ëÀÄÇ¯¤ÎÌò¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç±é¤¸¤ëÀ»¤Ï¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¸½Âå¤«¤é¡È»à¼Ô¤Î¹ñ¡É¤Ø¤ÈÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ç¸î»Õ¤Ç¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¤ò½õ¤±¤Æ¶¦¤Ë¡É¸«²Ì¤Æ¤Ì¾ì½ê¡È¤Ë¸þ¤±Î¹¤ò¤¹¤ë¡£¡ÖÉü½²¤ËÇ³¤¨¤ë¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¤Î¾ä¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Èà½÷¤Î»Ù¤¨Êý¤ä´ó¤êÅº¤¤Êý¡¢À»¤ÎÍ¥¤·¤µ¤äÀ¿¼Â¤µ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁü¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¢¨¡Ë¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡¢À»¤¬¡ÈÎÉ¤¤¿Í¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£¹¥ÀÄÇ¯¤ò±é¤¸¤Æ¤â²¬ÅÄ¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÀ¼¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö´¶¾ð¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òº£²ó½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¢¨¡Ë¤ÈÏ¿²»»þ¤Ë´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÃËÀÇÐÍ¥¤Îµ¯ÍÑ¤â¹ª¤¤¡£¡Ø¥µ¥Þー¥¦¥©ー¥º¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï°²ÅÄ¤ÈÊÂ¤ÖÌ¾»ÒÌò¤À¤Ã¤¿¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤òµ¯ÍÑ¤·¤ÆÃË»Ò¹â¹»À¸¤ò±é¤¸¤µ¤»¡¢¸å¤Î¿·³¤À¿´ÆÆÄºîÉÊ¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ç¤Î¹¥±é¤Ø¤ÈÂ³¤¯À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÉÕ¤±¤¿¡£¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡£¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ÎÄ¼»È²Ï¸¶¹îÉ§Ìò¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤À¤Ã¤¿À®ÅÄÎ¿¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¸«¼é¤ë¹â¹»À¸¤ò±é¤¸¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ÎÌò¤Ë¹ç¤¦¤«¤é¤³¤½Áª¤Öµ¯ÍÑË¡¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ÎÀ»¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤ÎÀ¼¤È±éµ»¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢À»¤È¤¤¤¦Ìò¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤È¤È¤â¤Ë²¬ÅÄ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ìÍýÍ³¤âÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÎÈ¯É½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÀ¤¤Î²¤½£¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îò»Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃæÀ¤É÷¤Î°ÛÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤È¤â¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¡¢¡È»à¼Ô¤Î¹ñ¡É¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿½Å¸ü¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£ÃæÀ¤¤Î²¦½÷¤È¸½Âå¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤¤¤¦¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤2¿Í¤¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌ¤ÃÎ¤Î¹ÓÌî¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Å¸³«¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Êú¤¨¤¿¶ìÇº¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢Ç§¤á¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Éã¿Æ¤ÎÉü½²¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤¹É¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À»¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¡È»à¼Ô¤Î¹ñ¡É¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£ÌÂ¤¦¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¤Ë½õ¤±Á¥¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤ÎÌò³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À»¤Ë¤âÀ»¤Ê¤ê¤Ë¡È»à¼Ô¤Î¹ñ¡É¤Ç²Ì¤¿¤¹¤Ù¤»ÈÌ¿¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬Æ±¤¸¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÚ¼Â¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±é¤¸¤¿Ìò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤À¤Î¡ÈÎÉ¤¤¿Í¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¡©¡¡¤½¤³¤Ï´Ñ¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤À¡£
»²¹Í¢¨https://realsound.jp/movie/2025/07/post-2078264.html¡ÊÊ¸¡á¥¿¥Ë¥°¥Á¥ê¥¦¥¤¥Á¡Ë