¡Ö¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë!?¡×¤Ù¤é¤Ü¤¦ÇÐÍ¥¤¬Ä«¥É¥é»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡Äà»þ¶õÄ¶¤¨¤¿áÍÏ¤±¹þ¤ß¼Ì¿¿¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ÄÅ·¡Ö°ì½Ö¡¢Ç¾¤¬¥Ð¥°¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼«Í³¿Í¡×¡Ö²¿¥Ñ¥ó¥Þ¥ó?¡×
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×À¤³¦¤Ë¤¤¤Æ¤â¡Ä
¡¡¸½ºß½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä«¥É¥é¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë½Ð¸½¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Îà»þ¶õÄ¶¤¨¤¿áÍÏ¤±¹þ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ«¥É¥é¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¼¡ÏºÊ¼±Ò¤µ¤ó¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î»£±Æ¸½¾ì¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Áó(34)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡£
¡¡ÃåÊª¤Ëñþ¤ò·ë¤Ã¤¿¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×»Ñ¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¾®Æ»¶ñ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃæÂ¼¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ë¼¡Ïº·»¤µ¤ó¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼«Í³¿Í¡×¡Ö¥Þ¥¸¤³¤Î¤Þ¤Þ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö°ì½Ö¡¢Ç¾¤¬¥Ð¥°¤ê¤Þ¤·¤¿ ¾Ð¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¤Ê¼¡ÏºÊ¼±Ò¤µ¤ó¡×¡Ö¤Ê¤¼¤Ã¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë!?¡×¡Ö²¿¥Ñ¥ó¥Þ¥ó?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎµÁÍý¤Î·»¡¦¼¡ÏºÊ¼±Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£