¡Ö¿´¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤é24Ç¯¤Ö¤êÂåÉ½Æþ¤ê¤Î°ÂÆ£ÃÒºÈ¡¡¶â¿¹·ò»Ö¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ÃÏ¸µ¤Î´üÂÔ¤È11Ç¯Á°¤ÎÇ®Îõ¥³¡¼¥ë
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¶â¿¹·ò»Ö¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤é24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê26¡Ë¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¸Ø¤é¤·¤¤¡£Ã¯¤â¤¬ÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¤Î¶â¿¹¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÂåÉ½¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡²¬¡¦ÃÞÍÛ³Ø±à¹â¤«¤éÅö»þJ2¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿2013Ç¯¡¢U¡½19¡Ê19ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£16Ç¯¤Þ¤ÇËèÇ¯Ç¯ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¸½ÃÏ¤Þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£ÆÃ¤Ë14Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ê¤Î¤Ë¡¢¶â¿¹¥³¡¼¥ë¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ²±¤Ë¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E¡Ý1Áª¼ê¸¢¤â´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¡£Ê¡²¬¤«¤é¶á¤¯¡¢¶â¿¹¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿´¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï°ÂÆ£¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿3Æü¸á¸å¡¢°ÂÆ£¤Ï¶â¿¹¤¬Å¹¼ç¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤é¡¼¤á¤ó¤Ï¤äÀî¡¡·Ù¸ÇÅ¹¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶â¿¹¤¬¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤Èà¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼á¤ò¤«¤±¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÍèÅ¹¤¬¼Â¸½¡£ÂåÉ½È¯É½¤Î½Ö´Ö¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â¿¹¼«¿È¡¢¥Õ¥ëÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¡£¡Êº£²ó¤Ï38ºÐ¤Î¡ËÄ¹Í§¡ÊÍ¤ÅÔ¡ËÁª¼ê¤ä¡Ê33ºÐ¤Î¡Ë°ð³À¡Ê¾Í¡ËÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£³èÌö¤¹¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈàÃÙºé¤á¤Ç¤Î¥Õ¥ëÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë