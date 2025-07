パリ五輪バスケットボール男子日本代表の河村勇輝(24)が4日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。NBAメンフィス・グリズリーズに関わる人たちへ感謝のメッセージを送った。

昨年パリ五輪終了後、NBAに挑戦してエキシビット10契約からグリズリーズと2WAY契約を勝ち取った河村。Gリーグでは31試合出場し、8度のダブルダブルを達成。平均31.6分出場、12.7得点、8.4アシストを記録した。NBAでは勝敗が決した最終クオーターでのプレーがほとんどだったが、22試合に出場。平均4.2分、1.6得点、0.9アシスト。3P成功率は30.4%だった。レギュラーシーズン最終戦ではNBA最多12得点5アシスト5リバウンドをマーク。個人の得失点差を示す“プラス/マイナス”ではプラス29を残した。

しかし、グリズリーズは、河村にクオリファイングオファー(QO)を出すことはなかった。そのため河村は制限なし完全FAとなった。その中でブルズがサマーリーグのロスターを発表。その一員として河村も名を連ねた。

メンフィスを離れる河村は自身のインスタグラムストーリーズで「All Love Memphis Gooo grizz and see you soon(メンフィスの全て愛してます。また会いましょう)」(原文のまま)とメンフィス・グリズリーズに関わる全ての人たちに感謝のメッセージを送った。