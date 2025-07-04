¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¡Ä〝¼òÂ¤¤ê〟¤Ë±Æ¶Á¡Ä¸©¼òÂ¤ÁÈ¹ç¡Ö¹ÔÀ¯»Ù±ç¤òµá¤á¤ë¡×¡Ú¿·³ã¡Û
¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ç¡Ø¼òÂ¤¤ê¡Ù¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¼òÊÆ¤Î»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤¬2025Ç¯»º¤«¤é¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î¼òÂ¢¤«¤é¤Ï¡ÖÃÍ¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µû¾Â»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÎÐÀî¼òÂ¤¡×ÌÀ¼£17Ç¯(1884Ç¯)ÁÏ¶È¤Î141Ç¯Â³¤¯Ï·ÊÞ¤Î¼òÂ¢¤Ç¤¹¡£5ÂåÌÜ¤ÎÂçÊ¿½Ó¼£¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¼ç¿©ÍÑÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ï¼òÂ¤¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼òÊÆ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÐÀî¼òÂ¤ ÂçÊ¿½Ó¼£¼ÒÄ¹
¡Ö²æ¡¹¤Ï¸¶ÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¥³¥á¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢1ËÜ¤¢¤¿¤ê¤Î¼ò¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÃÍ¾å¤²¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡×
ÎÐÀî¼òÂ¤¤Î¼òÊÆ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸©»º¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á7³ä¤Û¤É¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ²È¤¬ºÏÇÝ¤·¤¿µû¾Â»º¤Î¥³¥á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÐÀî¼òÂ¤ ÂçÊ¿½Ó¼£¼ÒÄ¹
¡Ö¸µ¡¹¡¢¥³¥á¼«ÂÎ¤Ï¤¿¤Ö¤óÁ´¹ñ¤Ç1ÈÖ¹â¤¤¥³¥á¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢µû¾Â¤ÎÆÃÊÌ¤ÎÇÀ²È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´é¤Î¸«¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¸ÞÉ´ËüÀÐ¡¢³ÝÊÆ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
ÄÌ¾ï¡¢¼òÊÆ¤Ï¼ýÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¼ç¿©ÍÑÊÆ¤è¤ê¤â¹âÃÍ¤Ç¼è¤ê°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¼ç¿©ÍÑÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬µÕÅ¾¤·¡¢º£¸å¡¢¼òÊÆ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÊ¿¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¼òÊÆ¤ÎÄ´Ã£¤òÃ´¤¦¸©¼òÂ¤ÁÈ¹ç¤Î²ñÄ¹¤È¼òÂ¤¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¼è°úÀè¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¡¢25Ç¯»º¤Î¼òÊÆ¤ÏÃÍ¾å¤²¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÐÀî¼òÂ¤ ÂçÊ¿½Ó¼£¼ÒÄ¹
¡Ö(²Á³Ê¤¬)¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¾å¤²Éý¤ò¤É¤³¤Ë¼ý¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦¸ò¾Ä¡£¡×
ÁÈ¹ç¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñ¤ä¸©¤Ë¤è¤ë¡Ø¹ÔÀ¯»Ù±ç¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢£ÎÐÀî¼òÂ¤ ÂçÊ¿½Ó¼£¼ÒÄ¹
¡Ö(¼òÊÆ¤¬)¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¤¤¯¤Ð¤¯¤«¤Ç¤âÊä½õ¤òÄº¤¯¡£²æ¡¹¤âÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤È¹ç¤ï¤»¤Æ´ËÏÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼Á¤òÍî¤È¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡×
ÎÐÀî¼òÂ¤¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤é¥¦¥¤¥¹¥ーÃ®¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¼òÂ¤¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÐÀî¼òÂ¤ ÂçÊ¿°ì´ö¼èÄùÌò
¡Ö¼ò¤ò½ÏÀ®¤·¤Æ¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤È¤¤¤¦ºî¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Îºî¤êÊý¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¡£Ã®¤«¤é¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬½Ð¤»¤ë¡£¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¬¥â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë¥³¥áºî¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¡ª
ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼òÂ¤¤ê¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÐÀî¼òÂ¤ ÂçÊ¿°ì´ö¼èÄùÌò
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤ÇºÇ¹â¤Î¥³¥áºî¤ê¡¦¼òÂ¤¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¦¡£¡×
µû¾Â»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÎÐÀî¼òÂ¤¡×ÌÀ¼£17Ç¯(1884Ç¯)ÁÏ¶È¤Î141Ç¯Â³¤¯Ï·ÊÞ¤Î¼òÂ¢¤Ç¤¹¡£5ÂåÌÜ¤ÎÂçÊ¿½Ó¼£¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¼ç¿©ÍÑÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ï¼òÂ¤¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼òÊÆ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÐÀî¼òÂ¤ ÂçÊ¿½Ó¼£¼ÒÄ¹
¡Ö²æ¡¹¤Ï¸¶ÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¥³¥á¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢1ËÜ¤¢¤¿¤ê¤Î¼ò¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÃÍ¾å¤²¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡×
ÎÐÀî¼òÂ¤¤Î¼òÊÆ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸©»º¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á7³ä¤Û¤É¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ²È¤¬ºÏÇÝ¤·¤¿µû¾Â»º¤Î¥³¥á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÐÀî¼òÂ¤ ÂçÊ¿½Ó¼£¼ÒÄ¹
¡Ö¸µ¡¹¡¢¥³¥á¼«ÂÎ¤Ï¤¿¤Ö¤óÁ´¹ñ¤Ç1ÈÖ¹â¤¤¥³¥á¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢µû¾Â¤ÎÆÃÊÌ¤ÎÇÀ²È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´é¤Î¸«¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¸ÞÉ´ËüÀÐ¡¢³ÝÊÆ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
ÄÌ¾ï¡¢¼òÊÆ¤Ï¼ýÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¼ç¿©ÍÑÊÆ¤è¤ê¤â¹âÃÍ¤Ç¼è¤ê°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¼ç¿©ÍÑÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬µÕÅ¾¤·¡¢º£¸å¡¢¼òÊÆ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÊ¿¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¼òÊÆ¤ÎÄ´Ã£¤òÃ´¤¦¸©¼òÂ¤ÁÈ¹ç¤Î²ñÄ¹¤È¼òÂ¤¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¼è°úÀè¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¡¢25Ç¯»º¤Î¼òÊÆ¤ÏÃÍ¾å¤²¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÐÀî¼òÂ¤ ÂçÊ¿½Ó¼£¼ÒÄ¹
¡Ö(²Á³Ê¤¬)¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¾å¤²Éý¤ò¤É¤³¤Ë¼ý¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦¸ò¾Ä¡£¡×
ÁÈ¹ç¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñ¤ä¸©¤Ë¤è¤ë¡Ø¹ÔÀ¯»Ù±ç¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢£ÎÐÀî¼òÂ¤ ÂçÊ¿½Ó¼£¼ÒÄ¹
¡Ö(¼òÊÆ¤¬)¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¤¤¯¤Ð¤¯¤«¤Ç¤âÊä½õ¤òÄº¤¯¡£²æ¡¹¤âÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤È¹ç¤ï¤»¤Æ´ËÏÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼Á¤òÍî¤È¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡×
ÎÐÀî¼òÂ¤¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤é¥¦¥¤¥¹¥ーÃ®¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¼òÂ¤¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÐÀî¼òÂ¤ ÂçÊ¿°ì´ö¼èÄùÌò
¡Ö¼ò¤ò½ÏÀ®¤·¤Æ¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤È¤¤¤¦ºî¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Îºî¤êÊý¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¡£Ã®¤«¤é¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬½Ð¤»¤ë¡£¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¬¥â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë¥³¥áºî¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¡ª
ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼òÂ¤¤ê¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÐÀî¼òÂ¤ ÂçÊ¿°ì´ö¼èÄùÌò
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤ÇºÇ¹â¤Î¥³¥áºî¤ê¡¦¼òÂ¤¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¦¡£¡×