Î®¤ìÀ±¤Ï¤¿¤Ã¤¿¿ô¥»¥ó¥Á¤ÎÎ³¡ª Èô¤ó¤Ç¤¤¿Î®¤ìÀ±¤Ï¤É¤³¤ËÍî¤Á¤ë¡©¡¿Íý²Ê¤Î¥Ê¥¾¥È¥¯¿Þ´Õ
Íý²Ê¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«ÂçÊÑ¤½¤¦¡Ä¡Ä¡¡¤½¤ó¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ë¡ª
¡Ø¥ï¥¯¥ï¥¯³Ø¤ó¤Ç¤«¤·¤³¤¯¤Ê¤ë »»¿ô¤Î¥Ê¥¾¥È¥¯¿Þ´Õ¡¿Íý²Ê¤Î¥Ê¥¾¥È¥¯¿Þ´Õ¡¿¼Ò²ñ¤Î¥Ê¥¾¥È¥¯¿Þ´Õ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
Íý²Ê¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÆó¤Ä¤ÎÉôÌç¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¡ª¡¡¡Ö¥Ê¥¾¥È¥¯¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¿È¶á¤Ê¥Ê¥¾¤ä¥®¥â¥ó¤ò²òÌÀ¡£¡Ö¤«¤·¤³¤¯¤Ê¤ë¸¦µæ½ê¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·²Ê³Ø¤ä±§Ãè¤Î¿ÀÈë¤ò¾Ò²ð¡£¼Â¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£ÃÎ¼±¤âÁý¤¨¤Æ¡¢²Ê³ØÅª»×¹ÍÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íý²Ê¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥ï¥¯¥ï¥¯³Ø¤ó¤Ç¤«¤·¤³¤¯¤Ê¤ë Íý²Ê¤Î¥Ê¥¾¥È¥¯¿Þ´Õ¡Ù¡ÊÄÔ ·ò¡§´Æ½¤/TAC½ÐÈÇ¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¢¨°Ê²¼¤Ï¡¢¾åµ¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Æ¥¥¹¥ÈÉôÊ¬¤ÎÈ´¿è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Î®¤ìÀ±¤ÏÉÃÂ®40£í¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë!?¡¡Î®¤ìÀ±¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¡©
Èô¤ó¤Ç¤¤¿Î®¤ìÀ±¤Ï¤É¤³¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¼Â¤Ï¡¢ÃÏµå¤ò¼è¤ê¤Þ¤¯Âçµ¤Ãæ¤ÇÇ³¤¨¤Ä¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Î®¤ìÀ±¤·¤Ï¤É¤³¤Ë¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Î®¤ìÀ±¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢×ÂÀ±¤Îº½Î³¤ä¥Á¥ê¡£×ÂÀ±¤ÏÂÀÍÛ·Ï¤Ë¤¢¤ë¡¢¿ôÒ¡Á ¿ô½½Ò¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤ÊÅ·ÂÎ¤Ç¤¹¡£º½Î³¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÌó1Ð¡Á ¿ôÑ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îº½Î³¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¡ÊÊ¿¶Ñ¤ÇÉÃÂ®Ìó40£í¡Ë¤ÇÃÏµå¤ÎÂçµ¤¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Âçµ¤¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¾×·â¤Ç¸÷¤ò½Ð¤·¤ÆÈô¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£
ð¨ÀÐ¤Ï¡¢Î®¤ìÀ±¤È¤Ï¤Á¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ç³¤¨¤Ä¤¤º¤Ë¡¢ÃÏµå¤ËÍî²¼¤·¤¿¾®ÏÇÀ±¤Î¤«¤±¤é¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ï¥¯¥ï¥¯³Ø¤ó¤Ç¤«¤·¤³¤¯¤Ê¤ë »»¿ô¤Î¥Ê¥¾¥È¥¯¿Þ´Õ¡¿Íý²Ê¤Î¥Ê¥¾¥È¥¯¿Þ´Õ¡¿¼Ò²ñ¤Î¥Ê¥¾¥È¥¯¿Þ´Õ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
Íý²Ê¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÆó¤Ä¤ÎÉôÌç¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¡ª¡¡¡Ö¥Ê¥¾¥È¥¯¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¿È¶á¤Ê¥Ê¥¾¤ä¥®¥â¥ó¤ò²òÌÀ¡£¡Ö¤«¤·¤³¤¯¤Ê¤ë¸¦µæ½ê¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·²Ê³Ø¤ä±§Ãè¤Î¿ÀÈë¤ò¾Ò²ð¡£¼Â¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£ÃÎ¼±¤âÁý¤¨¤Æ¡¢²Ê³ØÅª»×¹ÍÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íý²Ê¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥ï¥¯¥ï¥¯³Ø¤ó¤Ç¤«¤·¤³¤¯¤Ê¤ë Íý²Ê¤Î¥Ê¥¾¥È¥¯¿Þ´Õ¡Ù¡ÊÄÔ ·ò¡§´Æ½¤/TAC½ÐÈÇ¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¢¨°Ê²¼¤Ï¡¢¾åµ¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Æ¥¥¹¥ÈÉôÊ¬¤ÎÈ´¿è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Î®¤ìÀ±¤ÏÉÃÂ®40£í¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë!?¡¡Î®¤ìÀ±¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¡©
Èô¤ó¤Ç¤¤¿Î®¤ìÀ±¤Ï¤É¤³¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¼Â¤Ï¡¢ÃÏµå¤ò¼è¤ê¤Þ¤¯Âçµ¤Ãæ¤ÇÇ³¤¨¤Ä¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Î®¤ìÀ±¤·¤Ï¤É¤³¤Ë¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Î®¤ìÀ±¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢×ÂÀ±¤Îº½Î³¤ä¥Á¥ê¡£×ÂÀ±¤ÏÂÀÍÛ·Ï¤Ë¤¢¤ë¡¢¿ôÒ¡Á ¿ô½½Ò¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤ÊÅ·ÂÎ¤Ç¤¹¡£º½Î³¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÌó1Ð¡Á ¿ôÑ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îº½Î³¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¡ÊÊ¿¶Ñ¤ÇÉÃÂ®Ìó40£í¡Ë¤ÇÃÏµå¤ÎÂçµ¤¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Âçµ¤¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¾×·â¤Ç¸÷¤ò½Ð¤·¤ÆÈô¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£
ð¨ÀÐ¤Ï¡¢Î®¤ìÀ±¤È¤Ï¤Á¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ç³¤¨¤Ä¤¤º¤Ë¡¢ÃÏµå¤ËÍî²¼¤·¤¿¾®ÏÇÀ±¤Î¤«¤±¤é¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£