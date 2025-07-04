

「テレ東音楽祭 2025〜夏〜」

『テレ東音楽祭 2025〜夏〜』（7月9日夕方5時30分〜）の出演アーティスト第２弾が発表された。

【写真】「テレ東音楽祭 2025〜夏〜」出演アーティスト第２弾

テレ東では、7月9日夕方5時30分から「テレ東音楽祭 2025〜夏〜」を放送。最新の人気アーティスト＆楽曲が盛りだくさん。テレ東に眠る秘蔵映像や懐かし映像なども大放出。往年の名曲から最旬曲まで約4時間半の生放送で届ける。この度、出演アーティスト第２弾を発表した。以下、第２弾出演アーティスト。

アンダーグラフ、石川浩司（元たま）、ORANGE RANGE、GAO、Crystal Kay、ササキオサム（MOON CHILD）、サスケ、JAYWALK、女子十二楽坊、ソナーポケット、大事MANブラザーズ立川俊之、チェキッ娘、TEE、D-51、なかざわけんじ（元H2O）、NOKKO、のん、花＊花、藤岡藤巻、堀込泰行、前田有嬉（元 Whiteberry）、森高千里、矢井田瞳、ゆず●堀込泰行（ex.キリンジ）＆のんが民放のテレビで初歌唱

奇跡のタッグを組んだ2人が平成の名曲「エイリアンズ」を披露する。●ゆずとアニポケがスペシャルコラボ

テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマの新曲「GET BACK」のテレビ初披露を含む SPメドレー！さらに名曲「夏色」を歌唱！ゆずのパフォーマンスにピカチュウが駆けつける！●テレ東のオフィスがライブ会場に！？

ORANGE RANGEがテレ東の制作フロアをジャックし、「以心電信」を熱唱する！●特別企画「ひと花咲かせた伝説のアーティスト」

一発で時代を撃ち抜いた大ヒット曲を持つアーティストを1980年から１年ごとに紹介！【参加アーティスト】アンダーグラフ、石川浩司（元たま）、GAO、Crystal Kay、ササキオサム（MOON CHILD）、サスケ、JAYWALK、女子十二楽坊、ソナーポケット、大事MANブラザーズ立川俊之、チェキッ娘、TEE、D-51、なかざわけんじ（元 H2O）、花＊花、藤岡藤巻、前田有嬉（元 Whiteberry）、矢井田 瞳（50 音順）テレ東音楽祭ならではのアットホームな空気感で、過去の名場面やテレ東ならではの企画、コラボなど盛りだくさんの内容でお届け。また、データ放送ではタイムテーブルの掲載やプレゼント企画を行う。■番組概要【タイトル】 「テレ東音楽祭 2025〜夏〜」【放送日時】 2025年7月9日（水）夕方5時30分〜夜9時54分 生放送（一部事前収録あり）【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送【配信】 全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で。【進行】 田中瞳（テレビ東京アナウンサー）【中継】 齋藤陽（テレビ東京アナウンサー）【出演アーティスト】＜第１弾＞INI、ASKA、IS:SUE、imase、ViViD、AKB48、&TEAM、Kis-My-Ft2、木根尚登、CANDY TUNE、郷ひろみ、柴田聡子、鈴木亜美、SUPER BEAVER、Daoko、DOZAN11 aka 三木道三、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、乃木坂 46、HANA、原田知世、氷川きよし、hitomi、藤田恵美（Le Couple）、ME:I、宮崎薫、M!LK、RIP SLYME、LIL LEAGUE、和田アキ子（五十音順）＜第２弾＞アンダーグラフ、石川浩司（元たま）、ORANGE RANGE、GAO、Crystal Kay、ササキオサム（MOON CHILD）、サスケ、JAYWALK、女子十二楽坊、ソナーポケット、大事MANブラザーズ立川俊之、チェキッ娘、TEE、D-51、なかざわけんじ（元 H2O）、NOKKO、のん、花＊花、藤岡藤巻、堀込泰行、前田有嬉（元 Whiteberry）、森高千里、矢井田 瞳、ゆず（五十音順）【公式 HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2025/