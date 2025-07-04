「GATE2」アニメ化決定！ 原作シリーズは累計730万部突破今度の主役は海上自衛隊
7月4日 発表
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アルファポリスのライトノベル「GATE」シリーズより、「GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり」のアニメ化が7月4日に発表された。
本作は、2015年にTVアニメ化された「GATE」の続編となる映像作品。ライトノベル「GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり」を原作とし、海上自衛隊の活躍が描かれる。
また、原作となるライトノベル「GATE」シリーズは累計730万部を突破した。
□TVアニメ「GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり」公式サイト
ついにアニメ化決定！- アルファポリス (@alpha_polis) July 4, 2025
アニメ「GATE2」
世界プロジェクト始動！
シリーズ累計730万部突破！（電子含む）https://t.co/prvvM2kNRB#アルファポリス #GATE2 pic.twitter.com/aBoyMBJjn9
TVアニメ『GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり』制作決定！- TVアニメGATE(ゲート)公式 (@gate_anime) July 4, 2025
『ゲート 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり』の放送から10周年。
累計730万部を誇る大人気ライトノベル『GATE』シリーズから
新たに『GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり』がTVアニメ化！
今後の続報お楽しみに！… pic.twitter.com/FLFRiDCoLZ
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