7月4日 発表

【拡大画像へ】
　アルファポリスのライトノベル「GATE」シリーズより、「GATE SEASON2　自衛隊　彼の海にて、斯く戦えり」のアニメ化が7月4日に発表された。

　本作は、2015年にTVアニメ化された「GATE」の続編となる映像作品。ライトノベル「GATE SEASON2　自衛隊　彼の海にて、斯く戦えり」を原作とし、海上自衛隊の活躍が描かれる。

　また、原作となるライトノベル「GATE」シリーズは累計730万部を突破した。

 □TVアニメ「GATE SEASON2　自衛隊　彼の海にて、斯く戦えり」公式サイト

(C)2000-2025 AlphaPolis Co., Ltd. All Rights Reserved.