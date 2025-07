7月4日 発表

アルファポリスのライトノベル「GATE」シリーズより、「GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり」のアニメ化が7月4日に発表された。

本作は、2015年にTVアニメ化された「GATE」の続編となる映像作品。ライトノベル「GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり」を原作とし、海上自衛隊の活躍が描かれる。

また、原作となるライトノベル「GATE」シリーズは累計730万部を突破した。

TVアニメ『GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり』制作決定!



『ゲート 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり』の放送から10周年。



累計730万部を誇る大人気ライトノベル『GATE』シリーズから

新たに『GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり』がTVアニメ化!



