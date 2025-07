Bye-Bye-Handの方程式が、7月16日(水)にデジタルシングル「ひまわり」を配信リリースすることを発表した。 「ひまわり」は日常の恋心を歌った夏のラブソング。爽快なギターサウンドに懐かしさも感じるメロディーを乗せ、ストレートに恋心を描写したサマーチューンとなっている。汐田泰輝(Vo&G)による飾らないまっすぐな歌詞も聴きどころだ。 Bye-Bye-Handの方程式は本作を引っ提げ、8月8日の千葉公演を皮切りに、全国15ヶ所にわたる全国対バンツアー<MODEL ANSWER TOUR>をスタートさせる。ファイナルは11月21日(金) Shibuya WWW。 また、7月20日に行われる大型フェス<OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025>ではメインステージのオープニングアクトに抜擢され、今夏はライブバンドとしても成長する彼らの姿を観られそうだ。ツアーのチケットや最新情報はオフィシャルサイトにて。 デジタルシングル「ひまわり」 2025.7.16 Release作詞作曲:汐田泰輝 Bye-Bye-Handの方程式<MODEL ANSWER TOUR> 2025年8月8日(金) 千葉LOOK8月9日(土) 仙台 Live House enn3rd8月16日(土) 福岡 Live House Queblick8月17日(日) 広島ALMIGHTY8月29日(金) 京都MUSE9月11日(木) 神戸 太陽と虎9月15日(祝・月) 高松TOONICE9月19日(金) 札幌SPiCE9月22日(月) 静岡UMBER9月23日(祝・火) 新潟GOLDEN PIGS BLACK STAGE10月4日(土) 宇都宮HELLO DOLLY10月5日(日) F.A.D Yokohama11月3日(祝月) 名古屋 ell.FITSALL11月16日(日) 梅田 Shangri-La11月21日(金) Shibuya WWW※全箇所対バンありチケット詳細:http://byebyehand.com/ 関連リンク ◆Bye-Bye-Handの方程式オフィシャルサイト◆Bye-Bye-Handの方程式 Youtube CH◆Bye-Bye-Handの方程式 X◆Bye-Bye-Handの方程式 Instagram◆Bye-Bye-Handの方程式 […]

