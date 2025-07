センチミリメンタルが、8月6日(水)に自身2枚目となるオリジナルアルバム『カフネ』をリリースする。発表にあわせ新アーティスト写真も公開された。 オリジナルアルバムのリリースは2021年発表の『やさしい刃物』以来、約3年8ヶ月ぶり。今作は「過去と現在」「痛みと希望」「孤独と愛情」対極にある感情たちの対話をテーマにした作品となっており、映画『ギヴン 海へ』主題歌「結言」をはじめ、「スーパーウルトラ I LOVE YOU」「光の中から伝えたいこと」「ひとりごと」といったタイアップ曲や新録曲を含む全13曲が収録される。 アルバムは初回生産限定盤と通常盤の2形態で発売。初回生産限定盤には、今年3月にZepp Hanedaで開催された<センチミリメンタル LIVE TOUR 2025 “ribbon”>ツアーファイナル公演のライブ映像を収録したBlu-rayが付属する。 さらに、9月から開催される全国ツアーのタイトルが<センチミリメンタル LIVE TOUR 2025 “カフネ”>となることも発表された。ツアーでは9月14日(日)愛知・ダイアモンドホールを皮切りに、全国6都市を巡る。 ◆ ◆ ◆ ■センチミリメンタル コメント前作『やさしい刃物』から3年8ヶ月、やっと2ndアルバムが完成しました。『カフネ』という言葉は、ポルトガル語で “大切な人の髪にそっと指をとおすしぐさ” や “頭を撫でて眠りにつかせる穏やかな動作” を表す言葉です。ライブなどで国内外さまざまな場所に行き、色んな人と触れ合うなかで、音楽とは物理的な距離を超え、寄り添うことができるものなのだと改めて感じました。今回、アルバム『カフネ』には、誰よりも近い言葉で、呼吸し脈打つ体温のある音楽を詰め込みました。このアルバムが、あなたの一番傍にいるあたたかな存在になりますように。 ◆ ◆ ◆ なおセンチミリメンタルは、9月より自身最大規模となるワンマンツアー<センチミリメンタル 全国ツアー2025>を開催。9月14日の愛知・ダイアモンドホールを皮切りに、全国6都市を巡る。 ■ニューアルバム『カフネ』 2025年8月6日(水)発売https://erj.lnk.to/lUi9p4 初回生産限定盤|CD+Blu-ray|ESCL-6120~6221|¥7,500(税込)通常盤|CD|ESCL-6122|¥3,850(税込) 収録内容[CD|全形態共通]01 君想う夜02 スーパーウルトラ I LOVE YOU03 光の中から伝えたいこと04 正義のすみか05 ツキアカリ06 生きていかなくちゃ07 死んだっていい08 ゆう09 ひとりごと10 東京特許許可局11 ミラーソング12 結言13 愛の証明 [Blu-ray|初回生産限定盤]センチミリメンタル LIVE TOUR 2025 “ribbon” 2025.03.02 Zepp Haneda01 […]

