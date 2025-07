絢香が、約2年ぶり通算8枚目となるオリジナルアルバムをリリースすることを発表した。 今年2025年9月から12月まで全25箇所を巡る全国ツアー<絢香 Wonder! Tour 2025>の開催が発表されており、そのツアーに合わせて今作のタイトルは『Wonder!』。 「エリエールPet キミおもい」ブランドソング「ずっとキミと」や、Netflixでも放送を開始した劇場アニメ『ベルサイユのばら』主題歌「Versailles - ベルサイユ - 」から、アルバム表題曲となる「Wonder!」など新曲を多数含む全11曲が収録される。 ポップス、R&B、ジャズ、バラード、ゴスペル、ファンクなどジャンルに縛られない、色とりどりな楽曲たちを詰め込んだ作品になるとのこと。 ジャケット写真も公開された。双眼鏡の先に広がるのは、まだ知らない“きらめき”。子どもの目で世界を見つめ直せば、日常が驚きと喜びに変わっていく──そんな“小さな奇跡”に気づく感性を映し出している。 初回生産限定盤は、ステッカーが封入された特殊ケース仕様で、Blu-rayとLIVE CDも付属される。Blu-rayには、2023年9月16日に東京国際フォーラム ホールAにて開催された<Funtale Tour 2023>の模様が収録され、絢香ソロバージョンにアレンジした「Victim of love」「Beautiful World」をはじめ、キャリアを彩る名曲の数々を含んだ全19曲が楽しめる。また、LIVE CDには同公演から全15曲が収録される。 絢香YouTube公式チャンネルでは、<Funtale Tour 2023>より「Beautiful World」のライブ映像も公開中だ。 さらに、CDショップ予約先着特典も決定しており、絢香オフィシャルファンクラブショップ「絢香Shop」では、絢香ver.のCDジャケットに差し替えできる本人直筆サイン(プリント)入りアナザージャケットが付いてくる。 なお、9月12日千葉・松戸市森のホールを皮切りに全国25箇所を巡る<絢香 Wonder! Tour 2025>のチケット先行を受付中。絢香オフィシャルファンクラブ「Room Ayaka」にて3次先行受付と、オフィシャルHP先行受付が、7月6日23時59分までとなっている。 ◆ ◆ ◆ ◾︎絢香コメント誰の心にも、そっと鍵がかけられた小さな引き出しがあって、そこには名前のつけられない“ときめき”や“ふしぎ”が眠っています。 子どものころの夢中な気持ち、思わず笑顔になる瞬間、なぜか心が揺さぶられる音や風景。 私にとって“Wonder”とは、そうしたひとつひとつの欠片に宿る、小さな奇跡のようなもの。今作は、そんなWonderを集めて、音楽という箱に詰め込みました。 ときにはやさしく引き出しを開けるように、ときには勢いよくジャンプするように。感情のグラデーションや音の冒険を、そのまま形にしていきました。 「自分の中の“好き”」と「音楽の楽しさ」をまっすぐ信じて、ジャンルに縛られず、自由に遊ぶように作り上げた曲たち。その過程はまるで旅のようで、思いがけない景色に何度も出会うような時間でした。 もうすぐデビューから20年。節目に生まれたこの『Wonder!』という作品が、それぞれのWonderを呼び起こすような、聴いてくれるあなたの毎日に小さな光やエネルギーとして届いたらうれしいです。 そして、このアルバムを携えて、また全国のみなさんに会いに行けることが今からとっても楽しみです。会場でお待ちしています! ◆ ◆ ◆ 『Wonder!』発売日:2025年9月3日(水)予約購入リンク:https://ayaka.lnk.to/Wonder_CD_0903レーベル:A stAtion ◾︎CD+Blu-ray+LIVE CD(初回生産限定盤)仕様:特殊ケース封入特典:ステッカー品番:AKCO-90090〜1/B価格:\8,500 (tax out) ◾︎CD+DVD品番:AKCO-90092/B価格:\6,000 (tax out) ◾︎CD only品番:AKCO-90093価格:\3,100 (tax out) ・収録内容DISC-1 [CD] […]

