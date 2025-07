G-FREAK FACTORYが開催した<“HAZE” TOUR 2024-2025>より、ツアーファイナルとなったZepp DiverCity(Tokyo)公演の模様がライブDVD化し9月17日にリリースされる。 本ツアーは4年ぶりのアルバム『HAZE』を引っ提げ、2024年10月から全国35ヶ所、36公演にわたり展開されたもの。2025年5月17日に行われたファイナルのZepp DiverCity(TOKYO)は完全ソールドアウト。当日は涙・笑い・怒り・興奮・感動の渦を生み、会場がまさに感情のジェットコースターと化した。ライブDVDではツアーファイナルの模様を全編ノーカット収録する。 茂木(Vo.)はMCで「2年後バンド結成30年になる。30周年は何かするつもり」と語っていた。その先に何を見据えているのか、DVDで彼らの姿を焼き付けつつ期待したい。 ◆ ◆ ◆ ■メンバーコメント 全てのツアーに意味も理由もあるしかけがえの無いストーリーが存分にあるのだけれどこのHAZEツアーは過去で最も 強くなるための旅 だったと思う千秋楽、ワンマンというのは強者の対バンや仲間との化学反応もなく孤独で少し寂しい気もするが、ステージからフロアまで純度100%のGの空気というのはこのファイナルの醍醐味。画像では伝わりにくいこともあると思うが、ぜひ一また緒に現場に空気を作りに来てほしい(茂木/Vo.) 色々な意味でとても充実したツアーでした。過去最大本数のツアーだったからと言う事だけではなく、新しい試みや挑戦、ライブへの向き合い方、ギターとの向き合い方など。これだけ活動してきた中で、体験したことのない新しい発見や予期せぬ事など、たくさんの貴重な経験ができました。そんな思いを持って、このツアーの集大成のステージに立ちました。(原田/Gtr.) VINTAGEのツアーファイナルの時は椅子があり声も出せなかったZepp Diver City。HAZE TOURをここで規制もなくSOLD OUTでみんなで作り上げたツアーファイナル。最高の景色で感無量でした。(吉橋/Ba.) RED EYE BLUES TOURで「初めまして」だった人たちに、「久しぶり」と言って回ったHAZE TOUR。さらに人を通してローカルを感じることができ、想い出に奥行きができて行った。個人的には、正直順調ではなかったこのツアー。各地のオーディエンス、スタッフ、ゲストバンド、メンバー、そして自分自身。たくさん向き合って、悩んで、苦しんで、悔しがって、もがいて超えて。何度も感情がループしていったのを覚えている。ステージでは何が起きるか。どんなライブになるか。全力で向き合う覚悟を持って、人生最長ツアーのファイナルを迎えた。(Leo/Dr.) ◆ ◆ ◆ LIVE DVD『“HAZE”TOUR2024-2025~FINAL~2025.5.17 Zepp DiverCity(Tokyo)』 2025年9月17日(水)発売 [DVD収録曲] -encore- [販売価格] \4,000(税抜)+税[品番] BDSS-0064 <山人音楽祭2025〜10th ANNIVERSARY~>開催決定 2025年9月21日(土)、22日(日) 日本トーターグリーンドーム前橋 ライブスケジュール <G-FREAK FACTORY×四星球 カップリングツアー「ザ・ローカルズ」>8月3日(日)大分T.O.P.S BittsHALL8月17日(日)club SONIC iwaki(福島県)8月31日(日)豊橋club KNOT(愛知県) <8th ALBUMリリースツアー「バックドロップシンデレラとウンザウンザを踊るツアー」>7月12日(土)宇都宮 HEAVEN’S ROCK VJ-2 <DJ WOLF presents CROSSOVER Vol.36 […]

