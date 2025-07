8月30日および31日の2日間、福井県大野市にて開催される新たなキャンプフェス<六呂師 Starry Music Festival 2025>の出演アーティスト最終発表が行なわれた。 ◆<六呂師 Starry Music Festival> 画像 最終発表では4組のアーティストが追加された。30日(土)には日食なつこ、yama。31日(日)にはGLIM SPANKY、足立佳奈(オープニングアクト)の出演が決定している。 2日間で全20組のアーティストが出揃い、同時にタイムテーブルも発表された。 ステージは<SORA STAGE><DAICHI STAGE>の2つ。初日<SORA STAGE>のトリはJUN SKY WALKER(S)がつとめ、 The post キャンプフェス<六呂師 Starry Music Festival>、最終発表に日食なつこ、yama、GLIM SPANKY、足立佳奈。タイテも公開 first appeared on BARKS.