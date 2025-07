GACKTが、日本クラウン時代の全楽曲を本日7月4日にTikTokで一挙に配信解禁した。 今回配信されたのは、ライブ音源アルバム「nine*nine」、ソロデビュー曲「Mizérable」を含む47作品だ。 ◾︎代表曲音源URL「Vanilla」https://www.tiktok.com/music/-7520687656629340176 「Mizerable」https://www.tiktok.com/music/-7520688086629976065 「U+K」https://www.tiktok.com/music/-7520688898935572496 「REDEMPTION」https://www.tiktok.com/music/-7520687656629422096 「ANOTHER WORLD」https://www.tiktok.com/music/-7520688721915938833

