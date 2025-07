820名様に豪華賞品が当たる抽選会実施！いなげや「食材王国みやぎ美味いものフェア」

いなげやにおいて、2025年7月5日(土)・6日(日)の二日間、仙台牛・仙台黒毛和牛取扱い25周年を記念した「食材王国みやぎ美味いものフェア」を実施します。

いなげや「食材王国みやぎ美味いものフェア」

いなげやにおいて、2025年7月5日(土)・6日(日)の二日間、仙台牛・仙台黒毛和牛取扱い25周年を記念した「食材王国みやぎ美味いものフェア」を実施。

初日の5日(土)には「bloomingbloomyららぽーと立川立飛店」にて、午前10時半より開催セレモニーを行います。

開催セレモニーでは、いなげや代表取締役社長の本杉吉員、宮城県副知事の小林徳光、全国農業協同組合連合会 宮城県本部 県本部長の都築祐一らが登壇するほか、牛政宗くん(仙台牛PRキャラクター)、むすび丸(仙台・宮城観光PRキャラクター)、みやぎライシーアンバサダーも応援団として駆けつけます。

また、セレモニー終了後には同店舗内にて、応援団のオリジナルノベルティセットを先着でプレゼントします。

さらに期間中10店舗にて、合計820名様に豪華賞品が当たる抽選会を実施します。

※賞品が無くなり次第終了となります。

【抽選会実施日時】

(1) bloomingbloomyららぽーと立川立飛店

2025年7月5日(土)〜6日(日)11:00〜15:00(景品無くなり次第終了)

(2) いなげや調布仙川店、練馬関町店、練馬上石神井南店、bloomingbloomyセレオ八王子店

2025年7月5日(土)10:00〜12:00(景品無くなり次第終了)

(3) いなげや川崎中野島店、保谷駅前店、白金台店、練馬中村南店、花小金井駅前店

2025年7月5日(土)14:30〜16:30(景品無くなり次第終了)

【抽選会参加条件】

上記期間中、店舗で仙台牛・仙台黒毛和牛を購入のお客様が対象。

【抽選会賞品】

1等:萩の月(8個入り)

2等:ずんだロールケーキ

3等:笹かまぼこセット

4等:仙台牛しぐれ煮

5等:萩の月(1個バラ)

