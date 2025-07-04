JAL、国際線航空券でタイムセール バンコク往復ファーストで77万円
日本航空（JAL）は、海外航空券タイムセールを7月4日から14日まで実施している。
往復最低運賃は以下の通り。左側からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスの順。いずれも燃油サーチャージ込み、諸税別。搭乗期間は7月4日から2026年6月30日までで、路線により異なる。
予約クラスはエコノミークラスが「O・Q・Z」、プレミアムエコノミークラスが「E」、ビジネスクラスが「X」、ファーストクラスが「A」。
・国内各地発着
上海（31,000円／-／98,000円）、北京（36,000円／-／118,000円）、台北（38,000円／ー／122,000円）、グアム（46,000円／-／86,000円）、香港（46,000円／105,000円／172,000円）、マニラ（47,000円／-／153,000円）、大連（52,000円／-／126,000円）、広州（52,000円／-／137,000円）、ホノルル（87,000円／151,000円）、シンガポール（66,000円／158,000円／261,000円）、バンコク（68,000円／162,000円／260,000円／777,000円）、デリー（76,000円／230,000円／577,000円）、ジャカルタ（78,000円／-／295,000円）、ダナン（78,000円）、ベンガルール（92,000円／246,000円／577,000円）、クアラルンプール（96,000円／166,000円／283,000円）、シドニー（85,000円）、メルボルン（90,000円／148,000円／258,000円）、ドーハ（120,000円）、フランクフルト（135,000円／290,000円）、パリ（135,000円／-／490,000円）、ロンドン（135,000円）、ニューヨーク・ロサンゼルス・シカゴ・サンフランシスコ・ラスベガス（158,000円／248,000円／518,000円）、シアトル（-／248,000円／518,000円）、サンディエゴ（168,000円／-／618,000円）、ダラス（168,000円／268,000円／618,000円）、オーランド・マイアミ・オースティン・ローリーダーラム（168,000円／268,000円／618,000円）、ボストン（178,000円／332,000円／802,000円）