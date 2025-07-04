ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 変化に富んだ土の奇観、大同土林 中国山西省 変化に富んだ土の奇観、大同土林 中国山西省 変化に富んだ土の奇観、大同土林 中国山西省 2025年7月4日 18時5分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦） 【新華社大同7月4日】中国山西省大同市雲州区の大同土林は大同盆地の辺縁に位置し、傍らを桑干河が流れる。かつて湖だった場所で水が干上がり、湖底の堆積物が風化や流水による侵食などを受け、大きさの異なる土の柱や壁、台地を形成した。山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦） リンクをコピーする みんなの感想は？