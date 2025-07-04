山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）

　【新華社大同7月4日】中国山西省大同市雲州区の大同土林は大同盆地の辺縁に位置し、傍らを桑干河が流れる。かつて湖だった場所で水が干上がり、湖底の堆積物が風化や流水による侵食などを受け、大きさの異なる土の柱や壁、台地を形成した。

山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）
山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）
山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）
山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）
山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）
山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）
山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）
山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）
山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）
山西省大同市雲州区の大同土林。（６月５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）