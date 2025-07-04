¡Ö£¸»þ£±£°Ê¬Á°¤Ã¤Æ²¿»þ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¥í¥¶¥ó¡¦¿û¡¢¼ã¼Ô¤Î²ò¼á¤Ë¾×·â¼õ¤±¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥¶¥ó¤¬£³Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡Ö£¸»þ£±£°Ê¬Á°¤Ã¤Æ²¿»þ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢±§¼£¸¶»Ëµ¬¤¬ÁêÊý¤Î¿û¹Ê¸¤Ø¡Ö£¸»þ£±£°Ê¬Á°¤Ë½¸¹ç¡£²¿»þ¤ËÍè¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¿û¤Ï¡Ö£·»þ£µ£°Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¤â¡¢±§¼£¸¶¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿û¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡©¡×¤È²øëÃ¤ÊÉ½¾ð¡£±§¼£¸¶¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¤â¤¨¤¨¡©¤Ã¤Æ¡×¡Ö£±£°Âå¡¢£²£°Âå¤Î¿Í¤Î²áÈ¾¿ô¤¬¤½¤ÎÅú¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¿û¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢£¸»þ¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡±§¼£¸¶¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤Ï£¸»þ£·¡¢£¸Ê¬¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤â¡¢¿û¤Ï¡ÖÃÙ¤ì¤ë¤Ã¤Æ»ö¡©¡×¤È¥Ô¥ó¤ÈÍè¤º¡£±§¼£¸¶¤Ï¡ÖÁ´Á³µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö£¸»þ£±£°Ê¬Á°¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿û¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡ª¤¨¤¨¡Á¡ª¡×¤È£¸»þ£±£°Ê¬¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£±§¼£¸¶¤Ï¡Ö£±£°Ê¬¤Î¤Á¤ç¤¤Á°¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£²áÈ¾¿ô¤¬£±£°Ê¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤É½¾ð¤À¡£
¡¡¡ÖºÙ¤«¤¤»ö¤ò¸À¤Ã¤¿¤é£·»þ£µ£°Ê¬¤Ê¤é¡¢£¸»þ¡Ø¤Î¡Ù£±£°Ê¬Á°¡£¤½¤ì¤Ê¤é³Î¼Â¡££·¡¢£¸Ê¬¤Ê¤é£¸»þ£±£°Ê¬¡Ø¤Î¡Ù¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¡×¤À¤È¸À¤¤¡¢¿û¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¡£
¡¡±§¼£¸¶¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö£¸»þ¤Ë½¸¹ç¤·¤è¤¦¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ£±£°Ê¬Á°¤Ë¤·¤è¤¦¡¢£¸»þ£±£°Ê¬Á°¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¥ª¥ì¤é¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê½¸¹ç¡¢º£¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ö²¿»þ¤Î£±£°Ê¬Á°¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤Êý¡¢Ã¯¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¿û¤Ï¡Ö¾×·â¤ä¤Ã¤¿¤ï¡£¤ª¤â¤í¤¤¤ï¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£