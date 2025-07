ロックバンド・THE YELLOW MONKEYが、約9年ぶりとなるニューシングル「CAT CITY」を9日にリリースする。シングルとしては通算26枚目の作品となり、通常盤、初回生産限定盤、ファンクラブ限定のBELIEVER.盤を含む全5形態で発売。初回生産限定盤およびBELIEVER.盤には、昨年から展開してきた全国ツアー『Sparkleの惑星X』のライブ音源が収録される。

表題曲「CAT CITY」は、テレビアニメ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』のオープニングテーマに起用されている。作曲を菊地英昭、作詞を吉井和哉が手がけるという、シングルとしては初の組み合わせによる書き下ろし楽曲だ。アニメは“猫に触られると猫になってしまう”というウイルスの蔓延による“ニャンデミック”が世界を支配するなか、猫好きたちがサバイバルを繰り広げる“猫エンタメ”作品。吉井が書き下ろした歌詞も「完全に猫まみれ」といい、アニメとのシンクロにも注目が集まる。なお、同曲のフルサイズ音源は、5日放送のJ-WAVE(81.3FM)『POP OF THE WORLD』(前6:00〜7:50)にて初オンエアされる予定。同番組内では、吉井と菊地英昭のコメントも紹介される。ツアー『Sparkleの惑星X』のファイナルブロックとなった兵庫・GLION ARENA KOBEおよび神奈川・Kアリーナ横浜公演ではすでに同曲が披露されており、「歌詞がやばい」「中毒性がある」と話題になっているだけに、音源公開にも注目が集まりそうだ。■放送予定7月5日(土)前6:00〜前7:50J-WAVE(81.3FM)『POP OF THE WORLD』ナビゲーター:ハリー杉山、増田來亜(Girls2)