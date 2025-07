7人組ガールズグループ・HANAが、きょう4日午後10時公開のYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第564回に登場する。ガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生したHANAが今回披露するのは、リリースから3ヶ月足らずでストリーミング1億再生を突破した話題のメジャーデビュー曲「ROSE」。どんな姿でも、どんな環境でも、力強く生き抜きたいという思いが込められた同楽曲を『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルなバンドアレンジにて一発撮りパフォーマンスで届ける。HANAは「緊張しました。私たちの強みのひとつであるライブのパフォーマンスを伝えることができました。『THE FIRST TAKE』でしかできないことをたくさんさせていただき、また新たな『ROSE』が届けられたのではないかと思います」とコメントを寄せた。