『美女と野獣』『アラジン』をはじめ、数々のアニメーション映画の実写化を成功させてきたディズニーが、その愛らしさで空前のスティッチ・ブームを巻き起こしたアニメーションを完全実写化した映画『リロ&スティッチ』が大ヒット上映中!

今回、20年以上に渡ってスティッチ役の日本版声優を務めてきた山寺宏一さんに、スティッチ本人から感謝のメッセージビデオが到着。

かねてから「特に思い入れのあるキャラクター」と語っていたスティッチから直々に届いたメッセージに喜びをにじませる山寺さんの様子を映し出した特別映像が解禁となりました☆

ディズニー映画『リロ&スティッチ』

日本での公開に先駆け、アメリカをはじめ世界各国で2025年5月23日より公開されたディズニー映画『リロ&スティッチ』

全米でメモリアルデー週末4日間としては歴代 No.1 のオープニング記録となる興行収入1億8,300万ドル(※日本円で約259億円)で堂々の No.1 スタートを切り、勢いそのままにその後も3週連続全米 No.1を記録しました。

6月6日に日本公開を迎えた1週目では、2024年洋画実写NO.1の興行収入を記録した『ライオン・キング:ムファサ』の日本オープニング記録(※3日間で3.7億円)を超える大ヒットスタートを切り、見事2週連続1位を獲得。

公開3週目となる6月20日〜6月22日では、この週も脅威のホールドを維持し、興行収入3億5,223万円、動員は248,028人を記録し、洋画作品として3週連続NO.1に輝きました!

7月2日までの成績は、興行収入23億6,358万円、動員は1,654,707人に到達。

世界興収は9.4 億ドル(※日本円で約1,366億円)を突破し、まだまだ記録を伸ばし続けています。

スティッチ役日本版声優・山寺宏一さんに届いたのはスティッチから感謝のメッセージ

20年以上に渡ってスティッチ役の日本版声優を務めてきた山寺宏一さんに、スティッチ本人から感謝のメッセージビデオが到着し、かねてから「特に思い入れのあるキャラクター」と語っていたスティッチから直々に届いたメッセージに喜びをにじませる山寺さんの様子を映し出した特別映像が解禁。

山寺さんが見つめるモニターに映し出されたのは、大きな口を開いて満面の笑みでカメラを見つめるスティッチの姿。

スティッチから

スティッチ、あなたと一緒に旅をしてきた。

20年以上も!

本当にありがとう。

と感謝のメッセージが伝えられ

スティッチと山ちゃんは、オハナ。

これからもずっと。

と呼びかけられると、山寺さんは

うお!!

と嬉しそうに声をあげ、思わず笑みがこぼれました。

2003年に日本公開されたアニメーション版『リロ&スティッチ』をはじめ、数々の続編映画や短編アニメーション、テレビシリーズなどの関連作品でスティッチの声を演じてきた山寺さんは、

自分がスティッチをやってるのにスティッチからメッセージをもらうなんて不思議な経験です。

ああいうスティッチ(本国版のスティッチ)みたいに喋りたいなと思ってやってきたので、非常に嬉しいですね。

と感慨深そうに語ってくださいました。

そして、これまでディズニー作品のキャラクターを数多く担当してきた山寺さんですが、キャラクター本人からメッセージが届くのは初めてだそう。

20年以上に渡り声を当ててきたスティッチという存在については

本当に家族みたいな、他人とは思えない大切な存在ですけども、強敵でもあるんです。

大好きだけど、声優として表現するのが難しいキャラクターでもあるので、まさにやんちゃで暴れん坊な家族って感じです。

と語り、強い思い入れを明かしました。

日本では「スティッチといえば山ちゃん」というイメージが根強く定着しており、実写版『リロ&スティッチ』でスティッチの声を山寺さんが担当することが発表された際にもSNS上では喜びの声が溢れ、実際に映画を鑑賞した人たちからも「普段は字幕が多いけど、スティッチは絶対的に山ちゃんだから吹替一択!」「アニメーション版のスティッチも大好きだけど実写版もかわいすぎる!!山ちゃんスティッチ最高すぎた」「山寺さんのスティッチ、聴き馴染みがありすぎて最高だったし、吹替声優もみんな上手くて号泣しちゃった〜」と、吹替版への絶賛の声が多く寄せられています。

日本での興行収入は既に20億円を突破しており、アニメーション版の『リロ&スティッチ』を観て育った大人世代を中心に、実写版でスティッチを初めて見る子どもたちや、カップル、友人グループなど幅広い層の観客が劇場を訪れ、公開5週目ながらまだまだ勢いそのままにスティッチ旋風が巻き起こっています。

さらに、SNS上にはスティッチグッズと共に撮った写真が次々とアップされたり、Travis Japan が歌う日本版エンドソング「バーニング・ラヴ」に合わせて「ハートメラメラダンス」を踊る動画投稿も爆増するなど、まさに「第二次スティッチ・ブーム」が日本中を席巻しています!

ディズニー映画『リロ&スティッチ』作品情報

タイトル:『リロ&スティッチ』

公開日:2025年6月6日(金)公開中

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

原題:Lilo & Stitch

監督:ディーン・フライシャー・キャンプ

キャスト:クリス・サンダース(スティッチ役)/マイア・ケアロハ(リロ役)

オリジナル・サウンドトラック:ウォルト・ディズニー・レコード

ディズニーの『リロ&スティッチ』を実写映画化。

両親を亡くした少女リロと姉のナニ。

ひとりでリロを育てようと奮闘するナニだったが、若すぎる彼女は失敗ばかり。

離れ離れになってしまいそうな姉妹の前に現れたのは、家族の愛を知らない暴れん坊のエイリアン、スティッチ。

予測不可能な彼の行動は、平和な島に大混乱を巻き起こすが、その奇跡の出会いはやがて、希望を失いかけた姉妹を変えていく…。

ハワイのカウアイ島を舞台に、“オハナ<家族>”の大切な絆を描く感動のハートフル・ファンタジー。

