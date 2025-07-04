¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥¯¥¿¡¡¥Î¥Þ¥É 2¡¡¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥é¥ê¡¼¡¡¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ·óÈ÷¤¬ÌÌÇò¤¤¡Ê2¡Ë¡¡3¼ï3ÍÍ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡©
³ê¤é¤«¤ËÀû²ó¤·¡¢Á²¿ÊÅª¤Ë¥Æ¡¼¥ë¥¹¥é¥¤¥É
º£²ó¤Î3Âæ¤Î¡¢¥È¥ë¥¯¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Î¥Þ¥É 2¤Ï1tÅö¤¿¤ê73.6kg-m¤È·å°ã¤¤¤Ë¹â¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥Þ¥Ã¥ÏE ¥é¥ê¡¼¤Î37.3kg-m¡¢¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥¯¥¿¤Î32.4kg-m¤ÈÂ³¤¯¡£·Ú¤µ¤¬¥â¥Î¤ò¤¤¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ·óÈ÷¤¬ÌÌÇò¤¤¡¡¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥¯¥¿¡¡¥Î¥Þ¥É 2¡¡¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥Þ¥Ã¥ÏE ¥é¥ê¡¼¡¡Á´138Ëç
¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢¥Î¥Þ¥É 2¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥¯¥¿¤¬¥ª¡¼¥ë¥Æ¥ì¡¼¥ó¡£¥Þ¥Ã¥ÏE ¥é¥ê¡¼¤Ï¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥ª¥ó¥í¡¼¥É¸þ¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ë¥¯¤ÎÈ¯À¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤â°Û¤Ê¤ë¡£
º¸¤«¤é¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼ 110 P635 ¥ª¥¯¥¿¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥ï¥ó¤È¡¢¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Î¥Þ¥É 2
¥°¥é¥Ù¥ë¥³¡¼¥¹¤ò·Ú²÷¤ËÁö¤ë¤Ê¤é¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤Î²Ã¸º¤Ç³ê¤é¤«¤ËÀû²ó¤·¡¢Á²¿ÊÅª¤Ë¥Æ¡¼¥ë¤¬¥¹¥é¥¤¥É¤·¡¢±Ô¤¯²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£·Ú¤¯¼ê¼ó¤ò·¹¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Àû²óÃæ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò½Ö»þ¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¡¢ÉÒ¾¹À¤âÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥Þ¥Ã¥ÏE ¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤À¡£ÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢³Ú¤·¤µ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶è´Ö¤Ç¡¢Â¨»þÅª¤Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬¸ú²ÌÅª¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¡£
¥³¡¼¥¹¤ò¤è¤ê²æ¤¬¥â¥Î¤È¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥ÏE ¥é¥ê¡¼
Âç¤¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥¯¥¿¤Ï¡¢Èæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë°ÂÄê»Ö¸þ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Æ¥ì¡¼¥ó¡¦¥¿¥¤¥ä¤¬¡¢¥°¥é¥Ù¥ë¤Ç½¨È´¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£Ï©ÌÌ¤Î±úÆÌ¤ò¥´¥à¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Âª¤¨¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÂ®ÅÙ°è¤Ç¶î¤±²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
È¿ÌÌ¡¢¥¿¥¤¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¹âÂ®¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢6D¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯Ìý°µ¥À¥ó¥Ñ¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¡¢2510kg¤Î¼Ö½Å¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÍ»Ò¡£½¾Íè¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤è¤ê15¡ó¤Û¤É¶½Ê³ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¥ª¥¯¥¿¤¬¸«°ã¤¨¤Æ¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥Þ¥Ã¥ÏE ¥é¥ê¡¼¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
Â¾Êý¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥Þ¥Ã¥ÏE ¥é¥ê¡¼¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢80km/h¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÉ½ÌÌ¤ËÉâ¤¤¤¿¾®ÀÐ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥·¥ã¥·¡¼ËÜÍè¤¬»ý¤ÄÎ®Äª¤µ¤â¡¢¹â¤¤Â®ÅÙ°è¤Ç¤ÏÈ¯´ø¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£
¤½¤Î¤«¤ï¤êÂ®ÅÙ´ÉÍý¤ò°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¡£È¿±þ¤Î±Ô¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤È¡¢Äã¤á¤Î½Å¿´¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥¯¥¿¤âÌÌÇò¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥é¥à¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¡¢¤è¤ê²æ¤¬¥â¥Î¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ë¤ÇÊÌÅ·ÃÏ¤Î¥Î¥Þ¥É 2¡¡±¿Å¾ÂÎ¸³¤ÏÊÌ¼¡¸µ
¥Î¥Þ¥É 2¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌÅ·ÃÏ¡£¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤µ¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤ë¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥¯¥¿¤Ç¡¢Â¸Ê¬¤ËÍ·¤Ù¤ë¶è´Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥Þ¥Ã¥ÏE ¥é¥ê¡¼¤â¡¢¸ÂÄêÅª¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ÈºÇÄãÃÏ¾å¹â¡¢¸º¿êÆÃÀ¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÁö¤ì¤ë¶è´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡£
¥Î¥Þ¥É 2¤Ê¤é¡¢¥³¡¼¥¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢±¿Å¾ÂÎ¸³¤¬ÊÌ¤Î¼¡¸µ¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼êÁ°¤«¤é¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Î¥Þ¥É 2¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥Þ¥Ã¥ÏE ¥é¥ê¡¼¡¢¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼ 110 P635 ¥ª¥¯¥¿¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥ï¥ó
¤¿¤À¤·¡¢²÷Å¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥¯¥¿¤ä¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥Þ¥Ã¥ÏE ¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºÙ¤«¤Ê±úÆÌ¤ò¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬µÛ¼ý¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÏÊñ¤ß±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Î¥Þ¥É 2¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÏ©ÌÌÊÑ²½¤Ë´ä¤ä·¦¤ß¤ò¡¢¹ø¤äÏÓ¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¡£
ÂÎÎÏÅª¤ÊÉé²Ù¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥·¥ã¥·¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÁêÅöÁÇÁá¤¯¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î³ÑÅÙ¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Áà½ÄÀ¤ÏÀºåÌ¤ÇÃé¼Â¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÅØÎÏ°Ê¾å¤Î¡¢¸«ÊÖ¤ê¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥¬¥¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÄ·Ìö¤·¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÃåÃÏ
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¾ðÊó¤¬Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡£¥ª¡¼¥ë¥Æ¥ì¡¼¥ó¡¦¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢16¥¤¥ó¥Á¤Î¥è¥³¥Ï¥Þ¡£¥°¥é¥Ù¥ë¤Ç¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ËÓ¹¤é¤µ¤ì¤ë¡£ÃúÇ«¤Ë±¦Â¤ò·¹¤±¤ì¤Ð¡¢52.7kg-m¤ÎºÇÂç¥È¥ë¥¯¤¬³Î¤«¤ËÏ©ÌÌ¤ØÅÁ¤ï¤ë¡£
´·¤ì¤ì¤Ð¡¢3Â®¤Ø¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤·80km/h¤ÇÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¡¢°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¼ÀÁö¤Ç¤¤ë¡£¥·¥ã¥·¡¼¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢´¶¤¸¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡£
¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Î¥Þ¥É 2¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¶²¤ìÆþ¤ë¡£¤µ¤Û¤ÉÂç¤¤¯Èô¤Ó¾å¤¬¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¬¥¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÄ·Ìö¤·¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¡£²¿ÅÙ»î¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¤È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï³ê¤é¤«¡£´î¤Ó¤Ç¡¢¾Ð´é¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤¿¤¤»þ¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÁªÂò»è¤ÇºÇÂç¸Â¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Î¥Þ¥É 2¤À¤í¤¦¡£¾ï¼±¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·µ¡²ñ¤ÈÍ½»»¤¬µö¤¹¤Ê¤é¡¢²²¤»¤º¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡£´üÂÔÄÌ¤ê¡¢ÈæÎà¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ·óÈ÷¤Ê¸ÄÀÇÉ¡¡3Âæ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Î¥Þ¥É 2¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§6Ëü7992¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1326Ëü±ß¡Ë
Á´Ä¹¡§3220mm
Á´Éý¡§1850mm
Á´¹â¡§1420mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§215km/h
0-100km/h²ÃÂ®¡§3.4ÉÃ
Ç³Èñ¡§12.4km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§715kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§Ä¾Îó4µ¤Åû2267cc ¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§309ps/5950rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§52.7kg-m/2850rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§6Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥Þ¥Ã¥ÏE ¥é¥ê¡¼¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§7Ëü6790¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1497Ëü±ß¡Ë
Á´Ä¹¡§4712mm¡ÊÉ¸½à¥Þ¥Ã¥ÏE¡Ë
Á´Éý¡§1881mm¡ÊÉ¸½à¥Þ¥Ã¥ÏE¡Ë
Á´¹â¡§1597mm¡ÊÉ¸½à¥Þ¥Ã¥ÏE¡Ë
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§199km/h
0-100km/h²ÃÂ®¡§3.6ÉÃ
¹ÒÂ³µ÷Î¥¡§508km
ÅÅÈñ¡§4.6km/kWh
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ý
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§2343kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§¥Ä¥¤¥ó±Êµ×¼§ÀÐÆ±´ü¥â¡¼¥¿¡¼
¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡§91.0kWh
µÞÂ®½¼ÅÅÇ½ÎÏ¡§150kW
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§486ps¡Ê¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¡Ë
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§87.4kg-m¡Ê¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¡Ë
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§1Â®¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê»ÍÎØ¶îÆ°¡Ë
¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼ 110 P635 ¥ª¥¯¥¿¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥ï¥ó¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
º¸¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥Þ¥Ã¥ÏE ¥é¥ê¡¼¤È¡¢¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼ 110 P635 ¥ª¥¯¥¿¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥ï¥ó¡¢¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Î¥Þ¥É 2
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§16Ëü3545¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó3189Ëü±ß¡Ë
Á´Ä¹¡§5018mm
Á´Éý¡§2008mm
Á´¹â¡§1970mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§249km/h
0-100km/h²ÃÂ®¡§4.6ÉÃ
Ç³Èñ¡§7.4km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§304g/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§2510kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§V·¿8µ¤Åû4395cc ¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÜISG
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§636ps/5800-7000rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§81.4kg-m/1800-6000rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§8Â®¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê»ÍÎØ¶îÆ°¡Ë