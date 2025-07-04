¡Ú¤µ¤¢¡¢ÅêÉ¼¤Ø¡£¡ÛÊ¡²¬Áªµó¶è¤Î¸õÊä¼Ô13¿Í¡¡½éÆü¤ÎÁÊ¤¨②¡¡ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë7¿Í¡¡»²±¡Áª¤ÎÅê³«É¼¤Ï20Æü
»²µÄ±¡Áªµó¤Ï20Æü¤¬Åê³«É¼¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬Áªµó¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿13¿Í¤Î¸ø¼¨½éÆü¤ÎÁÊ¤¨¤ò¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë3Æü¤È4Æü¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2ÆüÌÜ¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Î7¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¿·¿Í¡¦°ËÆ£ÇîÊ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¶µ°éÌµ½þ²½¡×¤òÌÜ»Ø¤·»Ù»ý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¢£°Ý¿·¡¦¿·¡¡°ËÆ£ÇîÊ¸»á¡Ê56¡Ë
¡Ö°ËÆ£ÇîÊ¸¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤Ç¤¹¡£»ä¡¢°ËÆ£ÇîÊ¸¤â¤³¤ÎÆüËÜ¤ò¿·¤¿¤Ê¹ñ¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÁªµóÀï¡¢Éé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¶µ°é¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¢£ÊÝ¼é¡¦¿·¡¡¿¹·òÂÀÏº»á¡Ê47¡Ë
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ìÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¶ÐÊÙ¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¡£¤ï¤ì¤ï¤ìÆüËÜ¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤¤¡£ÊÑ¤ï¤ë¤Ù¤¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ°ì¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤³¤½¤¬Ê¡²¬¤«¤éÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¡¦Ê¸²½¡¦¸Ø¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î¿·¿Í¡¦²±àÍý·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢·ÐºÑÂÐºö¤È¤·¤Æ¾ÃÈñÀÇ¤ÎÇÑ»ß¤òÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¤ì¤¤¤ï¡¦¿·¡¡²±àÍý·Ã»á¡Ê50¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ª¤«¤·¤¹¤®¤ë¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ°ì½ï¤ËÀ¸³è¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¼ÒÌ±ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦Æá¿Ü·É»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÌ¿¤ÈÊë¤é¤·¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡É¤ò¼´¤ËÀ¯ºö¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ÒÌ±¡¦¿·¡¡Æá¿Ü·É»Ò»á¡Ê65¡Ë
¡Ö¤³¤Î¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÊª²Á¹âÆ¡¢¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÂ¶â¤Ï¤³¤³3Ç¯´Ö¤Á¤Ã¤È¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï½îÌ±¤ÎÀ¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥Áー¥à¤ß¤é¤¤¤Î¿·¿Í¡¦¸ÅÀî¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÀ¯ºö¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ß¤é¤¤¡¦¿·¡¡¸ÅÀî¤¢¤ª¤¤»á¡Ê34¡Ë
¡Ö¿·ÅÞ¥Áー¥à¤ß¤é¤¤¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð35.5ºÐ¤Î¼ã¤¤ÎÏ¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤ò¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½ÀÆð¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÆüËÜ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç³§ÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¡£¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦¾¾»³À¯»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ì±¡¦¸½¡¡¾¾»³À¯»Ê»á¡Ê66¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ¡¢½°µÄ±¡¤¬¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹ñ²È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¯ÉÜ°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¯ºö¤ò¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÅª¤Ê¤³¤È¤ò·Ç¤²¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤òÇ¤¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¶¦»ºÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦»³¸ýÍ¯¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤ò²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¿·¤·¤¤À¯¼£¤òÀÚ¤ê³«¤³¤¦¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¶¦»º¡¦¿·¡¡»³¸ýÍ¯¿Í»á¡Ê35¡Ë
¡ÖÀ¤Âå´Ö¤ÎÂÐÎ©¤äÊ¬ÃÇ¤ò¤¢¤ª¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ï¢ÂÓ¤ÎÎÏ¤Ç¤³¤Î¹ñ¤ò¤â¤Ã¤È¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£Ì¤Íè¤Ë´õË¾¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡×
²þÁª¿ô3¤ÎÊ¡²¬Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¼¡¤Î6¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ôÇÉ¡¦¿·¡¡ÉÚ±ÊÀµÇî»á¡Ê47¡Ë
»²À¯ÅÞ¡¦¿·¡¡ÃæÅÄÍ¥»Ò»á¡Ê35¡Ë
NHKÅÞ¡¦¿·¡¡Â¼¾åÀ®½Ó»á¡Ê54¡Ë
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¸½¡¦ÌîÅÄ¹ñµÁ»á¡Ê67¡Ë
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿·¡¡Àî¸µ·ò°ì»á¡Ê45¡Ë
¸øÌÀÅÞ¡¦¸½¡¡²¼ÌîÏ»ÂÀ»á¡Ê61¡Ë