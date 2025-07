劇場公開中の映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』で監督を務めた小池健。足掛け12年、『LUPIN THE IIIRD』シリーズを作り続けた監督が、これまでの歩みを振り返った。(全3回の1回目/2回目を読む、3回目を読む)

シリーズ完結編まで辿り着いた心境は

――2014年、『次元大介の墓標』を皮切りにスタートしたOVA(オリジナル・ビデオ・アニメーション)の『LUPIN THE IIIRD』シリーズですが、2017年の『血煙の石川五ェ門』、2019年の『峰不二子の嘘』と続き、先頃、各種配信プラットフォームから公開された『銭形と2人のルパン』と先日ロードショーを迎えた劇場用作品『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』まで、制作開始から数えると足掛け11年のシリーズとなりましたが、現在の心境は?

小池健(以下、小池) 「終わったのか」という感慨はありますね。まさかこんなに長い付き合いになるとは思っていませんでした。まず、2012年のテレビシリーズ『LUPIN the Third 〜峰不二子という女〜』でキャラクターデザインと作画監督を務めたことをきっかけに、プロデューサーの浄園祐さんから、「小池さんの画でルパンの監督をやってみませんか? ご興味はありますか?」という話を振られ、「存分にあります」と即答しました。確か、東京・中野の蕎麦屋でしたね(笑)。

――小池監督の『ルパン三世』体験は?

小池 地上波の再放送でしたね。昔は夕方に繰り返しやっていたので。僕自身、『ルパン三世』作品が大好きで、なかでもモンキー・パンチ先生の原作マンガやTVシリーズのファーストルパン(『ルパン三世PART1』1971〜1972年放送)が持っていたアダルトなテイストが好きだったので、自分もそういう作風のルパンをやってみたいと希望しました。

――1作目で次元大介にスポットを当てた理由は?

小池 『峰不二子という女』の時、次元の主役回の視聴率が良かったんです。そこで、まずは1本、次元を主役に全力で作ってみようと。

――最初からキャラクター全員分の物語をやると決まっていたわけではなかったんですか?

小池 最初から決まっていたと思われているかたも多いようですが、やはり、次作はある程度の好評を得られないと作らせてもらえません(笑)。何より、ルパンはアニメーターや監督含めて、多くのクリエイターにとって“特別”な存在ですから。要は、みんな一度は、「自分ならこう」というルパンをやりたいんですよ。

――各回の構成で意識された点は?

小池 シリーズを通して、“ルパン一味VS好敵手”という構造をとりました。僕自身、パイカル(『ルパン三世PART1』第2話『魔術師と呼ばれた男』に登場)やプーン(同シリーズ第9話『殺し屋はブルースを歌う』に登場)といった個性的な敵役がルパンと戦う回が好きだったんです。でも、話の全てがルパンVS好敵手だと、どうしてもテーマが“盗み”に寄ってしまう。そこで、次元大介VSヤエル奥崎を皮切りに、石川五ェ門VSホーク、峰不二子VSビンカムと、個々の主要キャラと敵役の戦いを物語の柱に据えました。

――そうした敵役キャラや脚本は、どのように作られていくのでしょうか?

小池 まず、石井克人さん(映画監督。本シリーズのクリエイティブ・アドバイザー)が、「こういう好敵手はどうか?」みたいなアイデアをメモやイラストで出してくださいます。じゃあ、その2人がどう戦えば最も魅力的に見えるかを、高橋悠也さん(脚本)がまとめてくださる。その後、文芸担当の鈴木常泰さんが入って、みんなでディスカッションしながら、ディテールや説得力を詰めていくことでブラッシュアップしていく、といったやり方です。

――制作現場では、ルパン一味VS好敵手ばりのバチバチな火花が飛んだりは?

小池 全くしませんね(笑)。と言うか、いつも石井さんのアイデアがあまりにも魅力的なぐらい奇抜なので、「これをどう映像化すればいいのか?」に、僕の気持ちが持っていかれちゃう(笑)。でも、そのままだとあまりにコア過ぎる作品になってしまうので、そこを高橋さんや文芸の鈴木さんが客観的な指摘も挟みつつ、上手くテコ入れをしてくれる。かなりバランスのいいチームだと思います。

作品内に潜む「名作からのインスピレーション」

――シリーズ中では、実写映画やエンターテイメントからのインスピレーションと思しき演出が散見されるのも楽しいですね。『次元大介の墓標』の基礎はマカロニ・ウェスタン。『血煙の石川五ェ門』は深作欣二監督作『仁義なき戦い』シリーズで、敵役のホークはプロレスラーのスタン・ハンセン。『峰不二子の嘘』のプロットはジョン・カサヴェテス監督作『グロリア』で、敵役のビンカムはブルース・リーやクエンティン・タランティーノ監督作『キル・ビル』を想起させますし。

小池 そこは僕や石井さん、高橋さんそれぞれの持ち寄りですね。例えば『グロリア』は石井さんに教わりましたし。各々年齢も趣味も違うので、「あ、この映画観たことなかった」、「これ、面白いですね」と刺激を与え合っていくうちに、「こういう感じ、いいね」みたいなことを言い合いながら、何となく匂わせるぐらいのさじ加減で取り入れています。

――小池さんは作画も監督も演出も出来るという点で、アニメーターとしてはマルチな部類に入られると思うのですが。

小池 いや、単に欲張りなんですよ(苦笑)。自分の中の様々なフィルターを通したものを作りたいという欲求があるので、全て自分で触りたくなってしまうんじゃないでしょうかね。

――小池ルパンは深い描き込みも魅力の一つですが、ご自身の中で監督仕事と作画仕事の関係性とは?

小池 画コンテを描いて、初めて、「このシーンはこうなるんだな」と自分の中で腑に落ちるような感覚はありますね。最初は手探り状態で、そこまでしっかり描き込まず、ラフみたいな状態で一気に最後まで描き上げ、その後、もう一度冒頭に戻ってまとめていきます。時間が掛かるやり方ですが、それを容認してくれた制作側の体制に感謝しかないですね。

3作目の『峰不二子の嘘』で子どもの表現に苦戦した

――演出や脚本の面で難敵となった作品はありますか?

小池 『峰不二子の嘘』でしょうか。不二子とジーンという子どもの逃亡劇なのですが、子どもをどう扱えばいいのか、かなり悩みましたね。単に可愛くしたりいい子にしても魅力的にならなくて。でも、僕自身も子どもの親なのですが、よく考えたら子どもってこっちの言うことを全く聞き入れてくれない(笑)。ですので、結局、劇中でもそういう像に落とし込んだら、何とか上手く表現できました。不二子役の沢城みゆきさんも、やはり自身が母親なので、「こういう言い方、子どもにするかな?」とスタジオで一緒に考えてくださって。スタジオでこんな風に声優の方々から助けられる場面もたくさんありますね。

――SNS上で視聴者からの好評が多い配信新作『銭形と2人のルパン』のクライマックスは、ルパンと銭形警部に加え、謎の存在の“偽ルパン”が絡んでの三つ巴の戦いに。旧ソビエト連邦を想起させる舞台設定といい、『007 ロシアより愛をこめて』を彷彿とさせる列車内でのルパンと銭形の素手ゴロファイトといい、狂気を感じさせる偽ルパンの演出といい、傑作スリラーとしての魅力をも擁する一編ですね。

小池 ありがとうございます。シリーズ化が見えた当初は、不二子編の次はルパン編を作ろうと思っていたので銭形編は予定外だったんです。でも、「せっかくだから全員分作ろう」と機会をいただけて。かなり良い仕上がりになったし、作れてよかったです。

――『LUPIN THE IIIRD』シリーズは劇場用作品『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』で完結を迎えます。

小池 ともかく大変でしたね。制作にはおおよそ3年ほど掛かりまして……。

(内田 正樹/週刊文春CINEMA オンライン オリジナル)