1996年に公開された映画『ルパン三世 DEAD OR ALIVE』以来約30年ぶりとなる、完全新作の2D劇場版アニメーション『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』。監督を務めた小池健が語る作品の魅力とは……。(全3回の2回目/1回目を読む、3回目を読む)

物語の舞台は“謎の島”

――『LUPIN THE IIIRD』シリーズは、現在公開中の劇場用作品『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』で完結を迎えます。物語の舞台は世界地図に載っていない“謎の島”です。

小池健(以下、小池) 映画『ドクター・モローの島』のような、そこで何か不可解な事が行われているような島をイメージしました。

――ルパンたちが対峙するのは、謎に包まれた不死身の敵・ムオム(CV・片岡愛之助)です。

小池 石井(克人。クリエイティブ・アドバイザー)さんのアイデアで、映画『プロメテウス』に出てきたような、細長い頭を持つ異星人や白い巨人のような印象のキャラがいいんじゃないかと。何せ不死身なので、フィジカル面では無敵。しかし、その島からは出られない。その制限の理由に物語の結末へと繋がる道筋、つまりムオム自体が島そのものという仕掛けを設けることで、ムオムの存在に意味を持たせています。

――ここからはスポイラー(ネタバレ)を含みますが、本作には、1978年公開の映画『ルパン三世 ルパンVS複製人間(クローン)』(監督 吉川惣司)の人気敵役キャラ・マモーが登場します。つまり、『不死身の血族』は『ルパンVS複製人間(クローン)』に繋がっていく。ムオムはマモーには無い“フィジカルな強さ”を持ったマモーのクローンです。

小池 高橋悠也さんがまとめてくれた台本を最初に読んだ時は、「なるほど、そうきたか」と驚かされました。今思うと、『ルパンVS複製人間(クローン)』のオリジナルのマモー、つまり、巨大なカプセルの中に入った脳みその存在がヒントになりました。じゃあムオムも、もしかしたらデカくていいんじゃないか、それなら島の一部にしようと考えてくださったようです。そういった説明は特に高橋さんから受けてはいないんですが。

――『ルパンVS複製人間(クローン)』は、当時としてはかなり先鋭的で、言わば“トバした”作品でしたが、小池監督はどうご覧になっていましたか?

小池 最初に観た時はまだ幼かったので、「どういうこと?」という感じでしたが、大人になって改めて観るとやはり傑作でしたね。当時のSFの要素や政治の裏の世界も、もしかしたら「本当に実在するんじゃないか?」みたいな臭わせ方が上手い。「大人の映画を観た」という感動がありました。

影響を受けたアニメーターや作品

――『ルパンVS複製人間(クローン)』は絵柄もやはりアダルトで、どちらかと言えば原作マンガに近いキャラクターでしたね。外連味のある作画タッチにファンが多い小池監督ですが、強く影響を受けたアニメーターを挙げていただくとしたら?

小池 金田伊功さん(かなだ・よしのり。劇場版『宇宙戦艦ヤマト』シリーズ、劇場版『銀河鉄道999』シリーズ、『幻魔大戦』、『風の谷のナウシカ』などの原画を手掛けた)ですね。金田さんの画には、常に気持ちに引っかかるような動きの外連味があった。「こんな画を描ける人がいるのか」と衝撃を受けました。一方で、よりリアル目な画も好きだったので、杉野昭夫さん(代表作『あしたのジョー』、『エースをねらえ!』、『家なき子』など)、川尻善昭さん(代表作『妖獣都市』、『バンパイアハンターD』など)からも影響を受けました。御三方からの影響を自分なりにミックスして、現在の自分が出来上がっているような気がします。

――実写映画で影響を受けた作品は?

小池 『マッドマックス』(1979年)と『マッドマックス2』(1981年)ですね。世界観が全く違うけど、監督は同じジョージ・ミラーですが、舞台設定もメッセージも全く異なる見せ方というアプローチも素晴らしかった。ほかにも、『ザ・ドライバー』(1978年)や『ゴッドファーザー』(1972年)も。アメリカン・ニューシネマでは、『地獄の黙示録』(1979年)、『バニシング・ポイント』(1971年)が好きです。「映画って、こんなことやっていいんだ?」という刺激を受けて、自分でも何か作りたいという欲求にかられました。

映画製作で苦労した点

――いずれの作品からも小池監督の作風に通じるエッセンスが感じられますね。『不死身の血族』の制作期間は?

小池 おおよそ3年ほど掛かりました。

――OVAは約50分、映画はそれ以上ですので、そもそもの上映時間から違いますが、苦労した点などは?

小池 OVAの4本に関しては、バイオレンスやアクション表現について振り切って表現していましたが、映画の場合は映倫の審査があるので、そこは苦戦しました。

――本作はPG-12指定ですが、結構派手な撃ち合いや血飛沫に近い表現がありますからね。

小池 思っていた以上に厳しかった。マイルドな表現に直した部分も結構ありました。

――『LUPIN THE IIIRD』シリーズからは、手描きアニメが本来持っていた画の動きを、現代的にアップデートしたような醍醐味が感じられます。手描きとCGの割合はどのような配分なのでしょうか?

小池 こちらとしては、そう言ってもらえると狙い通りですね。実はシーン毎にかなりの量のCG処理が細かく入っていて。カットの割合で言えば、8割ぐらいは入っている。手描きアニメ風に見せて、その世界観を盛り上げるためのデコレーションとしてCGを使っているという感じです。

――エンドロールには、相当数のアニメーターがクレジットされています。

小池 そうですね。僕は作画側もやっているので、正直、制作の終盤は自分の作画分を仕上げるのに手一杯で、どうしても気になるところは精査して、リテイクを出しながら作っていくというやり方でした。自分でも全てをチェックできないくらい切迫したスケジュールでしたが、そこはチームが自主的にフォローしてくれた。感謝しています。

――さて、小池ルパンはこれにて完結ということですが、ファンも多く、別のメディアで声優の皆さんとお話しをしましたが、栗田(貫一)さんも山寺(宏一)さんも「本当に終わりなの?」と名残惜しそうでしたが。

小池 いや、そう言っていただけるのは非常に有り難いんですが……。

撮影 橋本篤/文藝春秋

