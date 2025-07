スマートライフ研究所は、目にやさしい光の【自然光デスクライト ワイド】シリーズから、待望のスタンドタイプモデルを新たに発売します。

スマートライフ研究所「自然光デスクライト ワイド スタンドタイプ」

サイズ :セード長80cm/高さ55cm/ベース幅167mm

重量 :約3.38kg

消費電力 :18W

色温度 :2700K〜6000K(5段階)

明るさ :最小80Lux〜最大2000Lux(5段階調光)

演色性 :Ra95

電源 :AC100〜240V

カラー展開:ブラック/ホワイト

保証期間 :1年(ACアダプター等の消耗品を除く)

スマートライフ研究所は、目にやさしい光の【自然光デスクライト ワイド】シリーズから、待望のスタンドタイプモデルを新たに発売。

自然な光に近い演色性Ra95のやわらかな明かりで、「目の疲れにくさ」に定評のある本シリーズ。

新モデルでは、クランプ不要のスタンド式を採用し、リビングや寝室など、設置場所を選ばない自由な使い方が可能に。

応援購入サービス「Makuake」にて2025年7月11日より先行販売を開始します。

特長

<自然光に限りなく近いRa95の高演色LEDを採用>

太陽光(Ra100)の“自然光”に波長や高演色性が限りなく近いため、穏やかに感じる光で、目にかかる負担が少なく、長時間の作業や読書でも疲れにくい。

自然光のような光のLED

<照射範囲 約177cm!超ワイドセード(80cm)で広くムラなく照らす>

Wモニターでも全体を均一に照らすため、細かい文字の読み書きや手作業の作業効率が向上。

幅広い光源で広い作業面を照射

<置くだけ簡単!クランプ不要のスタンド型>

勉強机・寝室・ダイニングなど、場所を問わず活躍。

移動もラクラク。

<光量自動調整&5段階の調光・調色で最適な光環境を実現>

昼夜の明るさに応じて自動で調整。

2700K〜6000Kの色温度で用途に応じた快適さ。

<目線に入らない光設計。

45°前後に可動するセードで目にやさしい照射角>

まぶしさを軽減し、必要な場所だけを的確に照らす。

<記憶機能&アイコン表示ボタンで誰でもかんたん操作>

前回の設定を自動で復帰。

直感的な操作でお子様や高齢者にも安心。

<折りたたみ可能で省スペース収納にも対応>

可動アームで狙った位置に照射。

使わない時はコンパクトにたたんで収納可。

<ブラック/ホワイトの2色展開で空間に自然とフィット>

洗練されたミニマルデザイン。

家庭・職場を問わず幅広いインテリアにマッチ。

カラーはホワイトとブラック

タッチパネル搭載

■Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名: 広い範囲をマルっと照射!

目に優しいデスクライト 自然光LEDにスタンドタイプ登場!

期間 : 2025年7月11日〜2025年8月中旬

方式 : All-in(目標金額未達でもリターン実施)

主なリターン例: ・ウルトラ早割…11,900円(20%OFF/限定30名)

・ダブル割(2台)…22,400円(25%OFF/限定25名)

・トリプル得割(3台)…31,400円(30%OFF/限定10名)

お届け予定 : 2025年9月末までに国内発送

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 設置場所を選ばず自由に使える!スマートライフ研究所「自然光デスクライト ワイド スタンドタイプ」 appeared first on Dtimes.