ÀèÇÚ¤Ï¤Ê¤¼¼ÒÄ¹¤È¥¿¥á¸ý¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© ¤Õ¤¿¤ê¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¹éÌä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè¡¿¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¨
¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¡Ê¼¡¸«¤ä¤ò¤é/ÇòÀô¼Ò¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡ÙºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸«¤ë
¡¡»¦¿Í¤ä¹éÌä¤¬¹çË¡²½¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¹éÌä²ñ¼Ò¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥»¥í¡£Íê¤â¤·¤¤ÀèÇÚ¡¦¥·¥¦¤È³Ú¤·¤¤¹éÌä¥é¥¤¥Õ¤ò²á¤´¤¹Æü¡¹¤Ë¡¢¿·¿Í¥Ð¥¤¥È¤Î¥ß¥±¤È¥Ò¥å¡¼¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¼¡¼!? ¤æ¤ë¤¯¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤Ê¿¦¾ì¤È¥¨¥°¤¤»Å»ö¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥À¡¼¥¯¤Ê¤ª»Å»ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¤ò¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò²Ã¤¨¤ÆºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡ÙºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸«¤ë
¡¡»¦¿Í¤ä¹éÌä¤¬¹çË¡²½¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¹éÌä²ñ¼Ò¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥»¥í¡£Íê¤â¤·¤¤ÀèÇÚ¡¦¥·¥¦¤È³Ú¤·¤¤¹éÌä¥é¥¤¥Õ¤ò²á¤´¤¹Æü¡¹¤Ë¡¢¿·¿Í¥Ð¥¤¥È¤Î¥ß¥±¤È¥Ò¥å¡¼¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¼¡¼!? ¤æ¤ë¤¯¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤Ê¿¦¾ì¤È¥¨¥°¤¤»Å»ö¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥À¡¼¥¯¤Ê¤ª»Å»ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ø¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡Ù¤ò¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò²Ã¤¨¤ÆºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª