無駄なく広告費を活かすインバウンドメディア戦略モデルを学べる！グローバル・デイリ「インバウンド最新トレンドと実践的なメディア活用戦略のセミナー」

グローバル・デイリ「インバウンド最新トレンドと実践的なメディア活用戦略のセミナー」

主催:株式会社グローバル・デイリー

日時:2025年7月24日(木)、25(金)16:00〜18:00

場所:オンライン (お申し込み後、参加URLが送られます)

人数:訪日インバウンド広告代理店および関連事業者様 限定15社

参加費:無料

グローバル・デイリーは、代理店および関連事業者限定でインバウンド最新市場データに基づく戦略プランや、国別メディア攻略実践テクニック、ROI最大化の成功事例に学ぶ実践アクションプランなど、広告予算を最大限活かす、インバウンド最新トレンドと実践的なメディア活用戦略のセミナーを開催!

【内容】

・2025年下半期のインバウンド市場主要トレンドデータを提供。

これを基に、即実行可能なカスタマイズ戦略を策定する具体的なフレームワークや、実際の企画書作成のヒントを解説します。

・各媒体の最新トレンドから実際の広告キャンペーン設定、成果分析、最適化に至るまでの核心的運用ノウハウを具体事例を交えて説明します。

・実際の代理店連携プロジェクトから得られた成功キャンペーンの共通パターンと、失敗を避けるための具体的チェックリストを共有。

貴社キャンペーンのROIを即座に改善できる行動計画を習得できます。

【タイムライン】

16:00〜16:10|開会・会社説明概要

16:10〜16:30|インバウンド市場の最新動向と今後の展望

16:30〜17:00|成果を出すインバウンド戦略と主要メディア解説

17:00〜17:15|最新成功事例紹介(課題提起から解決アプローチまで)

17:15〜17:30|注目メディア紹介とコンサルティング連携について

17:30〜18:00|質疑応答・個別相談案内

