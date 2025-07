【缶詰、お好きですか?】 7月4日 連載開始

【拡大画像へ】

芳文社は7月4日、同社のコミック配信サイト「COMIC FUZ」にてマンガ「缶詰、お好きですか?」の連載を開始した。

本作は、夢を諦め仕事に追われるサラリーマン・兵堂が「缶詰バー Mikan」の店主・美缶と出会い人生が変わっていく姿を描いたマンガ作品。真似したくなる缶詰料理も多数登場する。

なお、「COMIC FUZ」では第2話(1)と第2話(2)の先読みも公開。読むにはシルバーまたはゴールドメダルの使用が必要となる。

【第1話】

第1話より

【先読み】

第2話より

【缶詰、お好きですか?】

ボロアパートはなみ荘の一階でひっそりと営業している『缶詰バー Mikan』。

夢を諦め仕事に追われる兵堂の人生が、缶詰を愛するバーの店主・美缶との出会いによって変わってゆく!

