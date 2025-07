観光施策や施設内の持続可能な移動方法を提案！ハセガワモビリティ「YADEA BIZ」

ハセガワモビリティが日本における総代理をつとめる電動二輪モビリティ世界一のYADEAのモビリティを用いてBtoB向けサービス「YADEA BIZ」を2025年7月1日(火)よりサービスを開始しました。

ハセガワモビリティ「YADEA BIZ」

◆YADEA BIZについて

YADEA BIZとは、観光における二次交通や渋滞緩和、インバウンド需要の取組みなどで活性を求める行政や観光関連団体にYADEAの電動二輪モビリティを提案するサービスです。

もちろん観光だけでなく、工場などの施設内移動やテーマパークや商業施設の従業員およびお客様の足としても利用可能です。

