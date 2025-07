初回新イベント『ラッキールーレット』登場！SEVEN＆EIGHT HOLDINGS『ドット異世界』

SEVEN&EIGHT HOLDINGSは、スマートフォンゲーム『ドット異世界』が累計5万ダウンロードを突破しました。

SEVEN&EIGHT HOLDINGS『ドット異世界』

SEVEN&EIGHT HOLDINGSは、スマートフォンゲーム『ドット異世界』が累計5万ダウンロードを突破!

さらに本日より、ゲーム内にて初回となる新イベント「ラッキールーレット」を開催しています。

公式X(旧Twitter)でも各種キャンペーンを開催中です。

<イベント概要>

『ラッキールーレット』にて、強力な「神獣」信使が手に入る!

信使は、戦闘を有利に進めるサポート役で、所持しているだけで効果が発動します。

今回のルーレットで手に入る「神獣」は特別な信使で、出撃時に強力なスキルを発動し、戦闘をサポートします。

神獣は1体のみ出撃可能です。

バトルで頼れる神獣を、このチャンスにゲットしましょう。

※ラッキールーレットはゲーム内で条件を満たすと解放されます。

正式サービス開始

『ドット異世界』は、多彩な異世界を舞台に冒険を繰り広げるカード育成型カジュアルRPGです。

プレイヤーは召喚師となり、様々な英雄を召喚してチームを編成。

異世界のステージに挑戦し、モンスターを撃破して資源を集めます。

<ゲーム概要>

本作は、英雄の召喚・強化・進化を通じて戦闘力を高めるカード育成型RPGです。

ダンジョンで素材を収集し、多彩なサブシステムを強化して戦力をアップ。

さらにPvP要素も搭載し、他のプレイヤーと競い合いながらランキング上位を目指せます。

目的は、多くの英雄を集めて育成し、多彩なステージを攻略、強力なボスを打ち破ることです。

■初回ログイン特典

初回限定イベント

