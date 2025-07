大阪・関西万博にて 国内初の「JPQR Global」を提供！ユーシーカード

ユーシーカードは、現在開催中の大阪・関西万博において、一般社団法人キャッシュレス推進協議会が進めるQRコード決済サービス「JPQR Global」の提供を開始します。

ユーシーカードは、現在開催中の大阪・関西万博において、一般社団法人キャッシュレス推進協議会が進めるQRコード決済サービス「JPQR Global」の提供を開始。

■「JPQR Global」について

「JPQR Global」は、日本の統一QRコード決済規格「JPQR」と、諸外国の統一QRコード規格との相互連携により、訪日外国人(インバウンド)と日本人旅行者(アウトバウンド)双方が、国内外でスムーズにQRコード決済を利用できるようにする取り組みです。

この仕組みにより、訪日外国人は日本国内の店舗において、自国で利用しているQRコード決済サービスをそのまま利用できるようになり、日本人旅行者も海外で日本のQRコード決済サービスを利用できるようになります。

さらに、支払い時には、母国通貨に換算された金額が表示されるため、利用者は安心して決済できます。

■大阪・関西万博での「JPQR Global」提供について

ユーシーカードは、大阪・関西万博の会場内において、国内で初めて訪日外国人向けに「JPQR Global」の提供を開始します。

まずは、カンボジアパビリオンやその他一部店舗でカンボジアのQRコード決済サービス(KHQR)が2025年7月5日より利用可能となります。

■「JPQR Global」の利用イメージ

